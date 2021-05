La cronología de la mala racha de Johnny Depp

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Johnny Depp ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años luego de que su polémico matrimonio con Amber Heard terminó, desde entonces ha sido acusado de agresor y ha perdido algunas oportunidades de trabajo. Y si no has estado al pendiente de la mala racha de Depp, aquí te dejamos algunas situaciones que ha enfrentado.

1. Anuncia su divorcio

Parece que todo comenzó en el 2016, cuando luego de 15 meses de matrimonio, la pareja anunciara que se separarían. A inicios del siguiente año la actriz de Aquaman habló sobre los problemas de adicción de su ex esposo, lo que sería la punta del iceberg de todo lo que le esperaba.

2. Lo acusan de agresor

Poco después de aquello, Heard lo denunció por violencia física y psicológica, asegurando que entre los años 2013 y 2016 había recibido varias agresiones por parte del protagonista de Piratas del Caribe mientras estaba bajo los efectos de las drogas. La actriz incluso presentó unas fotografías en donde se dejaba ver con moretones en el rostro como prueba de los golpes que recibió.

3. Pierde el juicio de difamación

Fue hasta el año 2020 que el actor pudo defenderse de aquellas acusaciones, cuando aseguró que si no seguía las instrucciones de su entonces esposa, “el infierno se desataba”; además el audio en donde Heard confesaba que había agredido físicamente a Depp no ayudó mucho a la actriz. Para cuando esto estaba sucediendo en los tribunales, Depp y el medio The Sun mantenían una importante pelea luego de que el medio lo calificara como wife beater (golpeador de esposas). Tras meses de debate, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que The Sun sí podía llamar a Depp de esta forma, lo que representó otra derrota para el también músico.

4. Pierde importantes papeles

Para finales del 2020 y principios del 2021 se dio a conocer que Depp no participaría más en Piratas del Caribe, franquicia de Disney que le dio su famoso papel de Jack Sparrow. En ese momento se dijo que la decisión no había tenido nada que ver con su vida personal, sin embargo el portal Screen Greek aseguró que la producción eliminó la posibilidad de que el personaje siguiera apareciendo en la franquicia tras las peleas de Depp con su ex. Lo mismo pasó con la franquicia Fantastic Beasts la cual obligó al actor a renunciar.

5. Sufre asalto en su mansión

Y por si su serie de eventos desafortunados no fuera poca, en enero de este año sufrió un asalto en su mansión. Una persona se introdujo al domicilio del actor lo que hizo que las alarmas se dispararan. La intrusa fue arrestada y si bien no se robó nada, esto fue un inconveniente más que tuvo que enfrentar Depp.

6. Netflix veta a Johnny Depp

Hace unos días se dio a conocer que la plataforma de streaming habría vetado al actor de aparecer en alguna de sus producciones. El medio Spoiler Bolavip informó que su nombre estaba considerado para protagonizar una producción de Tim Burton para Netflix, sin embargo la empresa veto a Depp de tomar algún papel en sus proyectos futuros debido a su historial con su ex esposa.

