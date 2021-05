En joggers, Chiquis Rivera luce al máximo su retaguardia posando en cuclillas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquis Rivera se siente orgullosa de su cuerpo, y en su más reciente publicación en Instagram lució su retaguardia al posar en cuclillas y de espaldas. La cantante usó unos ajustados joggers color lavanda, un top blanco y una chamarra de mezclilla que resaltó su curvilínea figura. El mensaje con el que acompañó las imágenes fue ““Sexo débil cuando quiero, tú no me dices qué hacer” 🎶.

En días recientes la hija de Jenni Rivera causó controversia al presumir su cintura, y dijo que ha rebajado medidas gracias a un jugo de limón que toma por las mañanas. Sin embargo, muchos aseguraron que este cambio físico en Chiquis se debe a que se sometió a una liposucción, pues su cirujano plástico publicó una foto en la que aparecen juntos.

A través de sus redes sociales Chiquis Rivera aclaró cuál fue el motivo de su visita al doctor: “No fue porque me hice una lipo, no; es porque me voy a hacer las bubis muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a volver a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis, porque pues quiero”.

