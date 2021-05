Las Spice Girls son una fuente de “inspiración” para Beyoncé Knowles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como es natural para cualquier artista, la cantante Beyoncé también tenía en su juventud varios referentes femeninos y profesionales cuyos pasos quería seguir en su propósito de convertirse en lo que es al día de hoy, una de las estrellas más exitosas, respetadas y aclamadas de la industria de la música, por no decir que es la auténtica reina de la escena pop actual.

Donna Summer, Tina Turner o Diana Ross son algunas de las leyendas de la canción con las que ha sido comparada Queen B a lo largo de buena parte de su extensa trayectoria, aunque ahora se considera que la ex líder del grupo Destiny’s Child ha conseguido forjar un estilo propio que, a su vez, sus sucesoras tratan de replicar con mayor o menor fortuna. Sin embargo, la diseñadora Victoria Beckham ha salido ahora a la palestra para reivindicar el impacto tan positivo que tanto ella como sus antiguas compañeras de las Spice Girls –Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton– tuvieron en la ahora diva por excelencia del mundo pop.

“Conocí a Beyoncé hace unos años, y de verdad que me dijo lo siguiente: ‘Fueron las Spice Girls las que me inspiraron y me impulsaron a hacer lo que hago, las que me hicieron sentir orgullosa de ser mujer, orgullosa de ser quien soy’. Y cuando alguien como Beyoncé, que es tan icónica, una mujer tan fuerte, me dice que se ha sentido inspirada por las Spice Girls, creo que eso es algo muy fuerte”, ha presumido la esposa del ex futbolista David Beckham, quien acuñó junto al resto de las chicas picantes el conocido eslogan “Girl Power”, en su aparición esta semana en el podcast “Breaking Beauty”.

