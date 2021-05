Latina Juliana Urtubey fue distinguida en Las Vegas como la “Maestra Nacional del Año”

Juliana Urtubey, docente colombiana que labora en Nevada, fue distinguida como la “Maestra Nacional del Año” en EE.UU. y por ello recibió por sorpresa un ramo de flores y un diploma de manos de la primera dama, Jill Biden, el jueves.

Urtubey, a quien sus alumnos llaman “Ms Earth” (Señora Tierra), en un juego de palabras por el sonido en inglés de su apellido “Earth-to-bey”, tiene un diploma en educación primaria bilingüe y una maestría de la Universidad de Arizona; y es la primera docente del estado Nevada que ha recibido ese premio nacional.

La esposa del presidente Joe Biden sorprendió a Urtubey con las flores y un certificado agradeciéndole su contribución a la educación en Estados Unidos.

La propia primera dama es maestra y, a pesar de las obligaciones que supone este rol, decidió seguir trabajando como profesora. En declaraciones a la cadena CBS2 destacó que Urtubey es “la personificación de lo que es ser un gran educador”.

“Juliana Urtubey ejemplifica la dedicación, la creatividad y el corazón que los maestros brindan a sus estudiantes y comunidades”, dijo Carissa Moffat Miller, la directora ejecutiva del Consejo de Principales Oficiales Escolares de los Estados (CCSSO), que otorgó el premio.

Urtubey, quien emigró a Estados Unidos cuando era niña y tiene 11 años de labor como docente, también fue honrada este año como “Maestra del Año en Nevada”, la primera latina en conseguirlo desde 1992. Actualmente trabaja en “Kermit R Booker Sr. Innovative Elementary School” de Las Vegas, donde enseña desde el pre-jardín de infantes hasta el 5to grado.

En 2019, la joven recibió el “Premio de Enseñanza de Chicanos por La Causa Esperanza Latina”, y el “Premio como Maestra del Año” otorgado por la Asociación Hispana de Educación de Nevada.

En declaraciones al diario The Washington Post, Urtubey señaló que los retos para la enseñanza causados por la pandemia COVID-19 han contribuido a que los educadores desarrollen un enfoque flexible que encuentra a los alumnos donde quiera que estén.

“Como docentes, estamos mucho más abiertos a este aprendizaje con su ritmo propio, esta aula trastornada, todo lo cual ha sido una invitación para que los estudiantes piensen y aprendan de manera diferente”, añadió.

Siete años atrás, cuando dictaba clases en “Crestwood Elementary School” también en Las Vegas, Urtubey inició una huerta comunitaria desbrozando un área de pastizal y un sector del envejecido edificio escolar. El sitio es ahora un aula con flores, árboles frutales, verduras y más de una docena de murales.

“Imagínate lo que significa ser un niño o una niña que no tiene mucho éxito en el aula, pero va afuera y aprende todo el tiempo en el jardín”, comentó. “Es divertido para ellos, y es divertido para las maestras”.

