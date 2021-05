Tom Cruise devuelve sus Golden Globes para protestar contra la falta de diversidad de los premios

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La polémica generada en torno a la falta de diversidad racial en el seno de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la entidad que organiza la ceremonia de entrega de los Golden Globes, ha alcanzado esta semana una extraordinaria magnitud que, entre otras cosas, servirá para acelerar esa serie de cambios a los que, todo sea dicho, ya se había comprometido la institución.

Y es que la estrategia de boicot que empezó a desarrollarse poco a poco a principios de este año ha alcanzado ya proporciones hasta ahora inimaginables, ya que sólo unas horas después de que la cadena NBC confirmara que se negaba a retransmitir la próxima edición del evento (al tiempo que criticaba la falta de una representación adecuada de las minorías raciales entre los miembros de la asociación), ahora el actor Tom Cruise habría decidido devolver directamente las estatuillas que le fueron concedidas en su momento a modo de protesta.

Según el medio Deadline, el astro de Hollywood ya no tiene en su poder los Golden Globes que ganó por cintas tan aclamadas como “Born on the 4th of July”, “Magnolia” y “Jerry Maguire”, una circunstancia que se ha visto acompañada -de acuerdo con el testimonio de fuentes de su entorno- de una airada declaración de intenciones sobre los pasos que se dispondrá a dar en el caso de que la llamada HFPA (en sus siglas en inglés) no renueve de forma exhaustiva sus normas y su composición futura. Ello implicará, seguramente, su negativa a acudir a futuras ceremonias y el rechazo frontal a cualquier nominación.

Otras figuras de la industria tan relevantes como Mark Ruffalo y Scarlett Johansson también se han posicionado, en las últimas horas, a favor de desvincularse a todos los niveles de los Golden Globes: todo ello a fin de presionar con efectividad para que la organización sea más inclusiva con las citadas minorías. La afamada artista ha dejado claro que no exhibirá benevolencia alguna hasta que las transformaciones exigidas se hayan materializado. Hay que recordar que la HFPA se comprometió en febrero, a raíz de las críticas recibidas tras su última gala, a incluir al menos a 13 periodistas de raza negra entre los próximos 100 nuevos miembros de la institución.

