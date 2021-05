Bank of America anunció que incrementará su salario mínimo por hora a $25 dólares

Los anuncios de alzas salariales para los empleados estadounidenses en diversas compañías del país no han parado, en especial, en lo que va de mayo. Hasta ahora, las empresas que se han sumado a esta tendencia pertenecen al sector del servicio y de las tiendas minoristas, las cuales están implementando un salario mínimo inicial de $15 dólares la hora.

Para los expertos esto no debe sorprender tomando en cuenta que las dos industrias donde se han generalizados las alzas salariales en el país son las que han castigado más a sus empleados. Con la escasez de personal muchas firmas han tenido que recurrir a dichas estrategias para retener a su personal.

Sin embargo, uno de los sectores que se une a esta oleada de mejoras económicas en los salarios es el financiero, el cual tiene un modelo de negocio y de remuneración diametralmente distinto a los sectores minoristas, restauranteros y de servicio en general.

Hace unas horas, Bank of America informó que planea subir el salario mínimo de sus trabajadores a $25 dólares por hora de forma escalonada de aquí a 2025. Este incremento representa que las utilidades de los empleados habrán crecido 121% desde 2010, cuando se fijó un pago por hora era $11,30 dólares la hora.

Por medio de un comunicado, la jefa de recursos humanos del banco, Sheri Bronstein, externó que aumentar el salario mínimo ayudará a Bank of America a reclutar nuevos talentos y, al mismo tiempo, brindar mejores condiciones laborales y de vida a quienes son parte de su planta productiva.

La ejecutiva dijo que el incremento a los pagos es el reflejo de “nuestro compromiso de ser un gran lugar para trabajar, lo que significa invertir en las personas que sirven a nuestros clientes”, por lo que brindar un salario decoroso y beneficios competitivos para sus empleados y a sus familias, atraerá y retendrá al mejor talento.

Our employees are the heart of our commitment to make financial lives better for our clients & communities. We are raising our U.S. minimum wage to $25/hour by 2025 and also requiring our U.S. vendors pay employees dedicated to the bank, at or above $15/hr https://t.co/zXCL3wlYqV pic.twitter.com/mWRpJiiZIR

— Bank of America News (@BofA_News) May 18, 2021