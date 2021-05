Carolina Sandoval cumple fantasia de cubrir su cuerpo con comida en ropa sexy ¡desde la cocina!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval lo vuelve a hacer otra vez y vuelve a provocar tremendo alboroto con sus alocadas publicaciones, esta vez ha cumplido su fantasía de recrear una famosa escena de su película favorita al cubrir su cuerpo con comida para sorprender al marido.

La ex presentadora de “Suelta La Sopa” ha dejado con la boca abierta a sus seguidores durante su ya popular “Almuerzo con Caro” donde usualmente disfruta de sus alimentos con su familia o tiene algún invitado, pero esta vez ha usado su creatividad para hacer derroche de sensualidad y su carismática personalidad.

Se le puede ver luciendo un diminuto traje de baño en color rojo, que deja sus voluptuosas curvas a la vista, mientras ella misma confirma al recostarse sobre la barra de su cocina, mientras decide donde colocar la comida sobre su cuerpo mientras espere que llegue su esposo Nick Hernández a comer.

Sandoval confesó que se ha inspirado para esta locura en una escena de la película “Sex & the City“, donde el personaje de Samantha Jones aparece desnuda con su cuerpo cubierto por sushi mientras espera llegue su pareja.

“La Venenosa” ha recreado todo a la perfección mientras aprovecha para realizar el “En Vivo” con sus admiradores, y les pide le comenten sus fantasías en la caja de comentarios.

Fue tan larga la espera de “La Reina de la Faja” por su enamorado que nunca se apareció durante la transmisión, por lo que no tuvo otra más que empezar a comer la comida Thailandesa que había ordenado.

Esta no es la primera vez que publica candentes escenas, ya hace unos días provocó revuelo al aparecer junto a Hernández en una selfie en calzones y dándose apasionados besos.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperar este post de la personalidad de Internet, ha provocado un sin fin de reacciones por parte de sus fans que no tardaron en criticar fuertemente sus acciones y otros fieles admiradores se han dedicado a defenderla y halagar a la famosa.

“Que ridicula la verdad, te pasas de ridícula Dios ¿como permiten eso?“, “Esta como aburrido verte en traje de baño, me gusta más cuando entrevista a alguien. Busca otra cosa que hacer que andar desnuda todo el tiempo. Y te admiro pero ya a la gente se le dice la verdad”, “Cuando se agotan las ideas recurren a medidas desesperadas”, expresaron algunos usuarios.

Pero hubo muchos otros que disfrutan mucho de las ocurrencias de Sandoval y le agradecen por inyectar de energía en su día y siempre mostrarse tal cual es ella.

“Me encanta ver tus vídeos, no me pelo ni uno, me distraen full”, “Bella mujer y siempre con buena actitud besos Caro“, “Me hiciste la tarde…Cuando ya creo que he visto todo en ti, me sorprendes“, expresaron otro usuarios que la han gozado con el post.