Fenómeno en LA: Albert Pujols rompió récord de ventas en su debut con los Dodgers

Albert Pujols deja huella donde pisa. Apenas llegó a Los Angeles Dodgers se convirtió en un fenómeno: los fans celebraron como nunca su llegada y se evidenció una vez su camiseta oficial salió a la venta. Con el número “55” y su nombre el dorso, los Dodgers vendieron 3,627 jerseys en el primer día, nuevo récord para un jugador que usa un número por por primera vez en su debut con algún equipo.

Así informó Mike Rodríguez, periodista deportivo, quien además agregó que el Dodger Stadium recibió a 14,088 fanáticos, récord en la presente temporada.

Durante el partido debut de Pujols con los Dodgers, una cámara capturó a uno de los fanáticos con la camiseta oficial ya puesta. El hype es real: el dominicano pasó de un equipo de Los Angeles a otro, pero el cariño y el respeto por su legado se mantiene. Para el vigente campeón de la MLB, es otra pieza de cara a su intento de revalidar el campeonato.

Shout-out to all the L.A. area hustlers out there that made a bag on Albert Pujols Dodgers jerseys. Get that paper 🔥🔥🔥#Dodgers pic.twitter.com/iO1oDAtxsJ

— Doug McKain (@DMAC_LA) May 18, 2021