Comienza el alto al fuego entre Israel y Palestina dando un respiro al conflicto que castigó a Gaza

Un alto al fuego entre Israel y Hamas entró en vigor el viernes por la mañana, horas después de que ambas partes acordaron poner fin a más de 10 días de combates que se cobraron cientos de vidas.

La tregua, mediada por Egipto, comenzó a las 2 a.m. del viernes en Israel, a las 7 p.m. del jueves en el este de Estados Unidos, mientras la gente de ambos lados de la división entre Palestina e Israel miraba nerviosamente para comprobar si se mantendría, reportó The New York Times.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el jueves por la noche que su gabinete de seguridad había votado por unanimidad para aceptar la propuesta egipcia, y funcionarios de Hamas, el grupo militante que controla Gaza, confirmaron que también la había aceptado.

Pero cada lado advirtió que su cumplimiento de la tregua podría depender de las acciones del otro.

Israel y el grupo militante palestino Hamas acordaron el alto el fuego, después de más de una semana de conflicto que dejó cientos de muertos, la mayoría de ellos palestinos.

La tregua marca el fin del derramamiento de sangre inmediato, pero probablemente dejará a ambos lados más separados que nunca.

Durante los últimos 11 días, los ataques aéreos israelíes mataron a 232 palestinos, incluidos 65 niños, según el ministerio de salud dirigido por Hamas allí.

Al menos 12 personas en Israel, incluidos dos niños, han muerto por el fuego de militantes palestinos desde Gaza, según las FDI y el servicio de emergencia de Israel.

En un discurso transmitido desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden lamentó “la trágica muerte de tantos civiles, incluidos niños” y elogió a los funcionarios israelíes y egipcios.

Al señalar que había hablado con el primer ministro Netanyahu seis veces durante la crisis, dijo: “Lo felicito por la decisión de poner fin a las hostilidades actuales en menos de 11 días”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo un devastador bombardeo aéreo de Gaza, apuntando a la vasta red de túneles de Hamas y otras infraestructuras en el territorio palestino. Unos 72,000 habitantes de Gaza han sido desplazados, dijo el miércoles UNICEF.

Los militantes palestinos han disparado más de 4,000 cohetes contra Israel, según las FDI. La pausa más larga en el lanzamiento de cohetes desde Gaza, que fue de más de ocho horas, tuvo lugar durante la noche del jueves, mientras continuaba la acción militar israelí.

La tregua sigue a una serie de intentos diplomáticos de presionar por un alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración habían marcado mensajes sobre Israel en los últimos días, incluida la cuarta llamada de Biden con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el miércoles, reportó CNN.

I believe that Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy.

My Administration will continue our quiet and relentless diplomacy toward that end. pic.twitter.com/mXe39TyVMz

— President Biden (@POTUS) May 20, 2021