Policía que se suicidó estaba siendo investigado por abusar sexualmente de menores en el área de Houston

TEXAS – Un oficial con el Departamento de la Policía del Precinto 1 del Condado Harris, que se suicidó esta semana en el área metropolitana de Houston también estaba siendo investigado por presuntamente haber abusado sexualmente de varios menores.

Este miércoles por la mañana después de que un oficial del Condado Liberty intentó detener en una parada de tráfico al policía Robert Johnson éste negó a pararse causando un enfrentamiento con varios oficiales.

Durante el altercado Johnson amenazó con quitarse su propia vida.

La Policía de Alvin reportó que durante el enfrentamiento Jhonson hizo varias llamadas con su teléfono y confesó que había asaltado sexualmente a varios menores.

Johnson, según la Policía, implicó a otros adultos en el abuso sexual.

Después de varias horas de negociaciones, Jhonson se suicidó.

La Policía comentó que las acusaciones de abuso sexual están siendo investigadas por varias agencias, incluyendo el FBI.

“Robert Jhonson hizo unas cosas terribles y se encontrará con su creador y tendrá que responder por ellas.Yo estoy aquí para adevertirle a cualquier persona que se aprovecha de menores que la Policía viene por ellos”, comentó el sheriff Alan Rosen del Precinto 1.

Hours of negotiations with a Harris County Precinct One Deputy have ended with him taking his own life. This occurred at approximately 2pm in Liberty County on the bridge over the Trinity River at FM 787. (1/2)

— Constable Alan Rosen Harris County Pct. 1 (@Pct1Constable) May 19, 2021