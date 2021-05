Benzema: “Zidane no se va del Madrid”

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema ha dejado claro que el técnico del equipo Zinedine Zidane seguirá tomando las riendas del club por otro tiempo más.

Durante una entrevista a L’Equie el atacante enfatizó sobre la buena relación que ha tenido con el profesor, “Zidane es mi entrenador, pero también es como mi hermano mayor“, dijo.

Benzema on Zidane’s situation: “He has been Real Madrid’s coach until now, right? I don’t see him leaving. I don’t know if he will leave, soon we will know. But for now, I don’t see Real Madrid without Zidane.”

@lequipe

