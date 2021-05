Texanos podrán cargar pistolas sin licencia; el gobernador firmará la ley en cuanto llegue a su escritorio

TEXAS – Varios proyectos de ley controvertidos han llegado al escritorio del gobernador de Texas, Greg Abbott, y uno más se encuentra en camino y todo indica que el mandatario está a punto de eliminar una de sus últimas restricciones de armas después de que los legisladores aprobaron este lunes el permitir que las personas porten armas sin una licencia, sin la verificación de antecedentes y sin la capacitación que la acompañan.

La Legislatura dominada mayormente republicana aprobó la medida y se la envió a Abbott, quien ha dicho que la firmará a pesar de las objeciones de los grupos policiales que dicen que pondría en peligro al público y a la policía.

Algunos grupos de control de armas se oponen a la medida y señalan que recientes tiroteos masivos del estado, incluidos los de un Walmart de El Paso, una iglesia en Sutherland Springs y una escuela secundaria en las afueras de Houston, son ejemplos del riesgo que significa tener acceso fácil a armas.

Texas is on its way to becoming a 2nd Amendment Sanctuary State.@JustinaHolland's #HB2622 would protect the Lone Star State from any new federal gun control regulations.

Don't tread on Texas.#2A #txlege

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2021