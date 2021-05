Adiós “Zizou”: jugadores del Real Madrid se despiden de Zinedine Zidane

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La segunda etapa de Zinedine Zidane a cargo del banquillo del Real Madrid ha llegado a su final. El conjunto merengue hizo oficial su salida del club a través de un comunicado. El francés decidió dar un paso al costado luego de una complicada temporada al mando de la “Casa Blanca”.

A diferencia de su ciclo pasado, esta vez Zidane se va con las manos vacías. La Liga de España fue el trofeo que tuvo más cerca de conseguir, pero su rival de patio, el Atlético de Madrid, se lo arrebató. Sin embargo, como en su anterior salida, los jugadores expresaron su agradecimiento hacía “Zizou”.

El Real Madrid fue el encargado de anunciar la salida del entrenador. Seguidamente, en el mismo comunicado, el conjunto merengue solo tuvo palabras de elogios para su ex entrenador. “Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa“, expresó el conjunto español.

Sergio Ramos: “The one and only”

El capitán del Real Madrid ha sido una de las piezas fundamentales del conjunto merengue en la última década. Por ende, el defensor contribuyó enormemente en las labores de Zidane como entrenador. Ramos posteo una fotografía junto al francés en donde expresó sus mejores deseos. “Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster“.

Raphaël Varane y su mentor

Uno de los más afectados por la noticia fue el experimentado central de 28 años de edad. Zidane fue uno de los precursores para que Varane fuera tomado en cuenta por el Real Madrid. “Zizou” observó una gran calidad en aquel joven jugador del RC Lens.

“Desde mi llegada a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como hombre. Has podido llevar a esta generación dorada a lo más alto, con clase (¡y varias veces!). No puedo agradecerles lo suficiente todos los consejos que me han dado, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias de nuevo, jefe! ¡Buena suerte y hasta pronto!“, dijo Varane.

Marcelo, siempre respaldado

Uno de los futbolistas más criticados en la institución merengue ha sido Marcelo. El latera brasileño no ha lucido su mejor nivel en mucho tiempo, pero lejos de desecharlo, Zidane lo respaldó y le concedió grandes oportunidades para que el futbolista pudiese demostrar que aún le queda calidad. “¡Merci Legénde! ¡Gracias por todos estos años en el club míster! ¡Enhorabuena por todo lo conseguido, te deseo lo mejor en el futuro!“.

Dani Carvajal: “Muchas gracias por tu entrega”

El lateral español del conjunto merengue fue uno de los estandartes en la era del francés. Carvajal no ocultó su agradecimiento por todo lo entregado de parte de Zinedine. “Míster, sólo tengo palabras de agradecimiento por este tiempo en el que te he tenido como entrenador. Muchas gracias por tu entrega, dedicación y por hacerme mejor jugador cada día. Gracias a todo el staff que ha estado a nuestro lado todos estos años, os deseo todo lo mejor. Seguro que volveremos a coincidir en un futuro“, expresó.

Kroos, Casemiro, Courtois y Casillas no se quedaron atrás

Ha sido un placer. Gracias Zizou🙌🏻 pic.twitter.com/PkakPPt8uP — Toni Kroos (@ToniKroos) May 27, 2021

Gracias por todo, míster. Le debo gran parte de lo que soy. Admiración eterna. pic.twitter.com/UayDqz3E46 — Casemiro (@Casemiro) May 27, 2021

Por segunda vez, muchas gracias por todo Zizou, los madridistas sólo podemos estar agradecidos por tu gran trabajo.

¡Que tengas suerte amigo! pic.twitter.com/xi3gmeW9NF — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 27, 2021

También te puede interesar:

Raúl acerca de la posibilidad de sustituir a Zidane: “No es el momento de hablar del futuro de nadie”

Se armó el “Pistolero”: Luis Suárez disparó contra el FC Barcelona

El Atlético de Madrid le apunta a Paulo Dybala para revalidar el título