Angélica Vale revela que estuvo a punto de ser víctima de abuso sexual a los 14 años

Angélica Vale es una exitosa actriz, cantante y conductora que inició su carrera a muy corta edad y aunque podría parecer que todo ha sido una gran y enriquecedora experiencia, también atravesó por momentos difíciles, ya que estuvo a punto de ser víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años.

Fue durante una entrevista para el programa Chisme No Like en donde la actriz contó que un productor, de quien prefirió no revelar el nombre, la citó para hablar de temas relacionados con el trabajo, pero le pidió que fuera sola.

“Tuve un ‘MeToo’. Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años“, recordó la estrella de televisión.

Y recordó que en ese momento tenía la edad suficiente para suponer que podría correr riesgos si aceptaba la invitación, es por eso que decidió no ir a la cita: “Me enojé horriblemente, le dije ‘bueno, ok, bye’ y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije ‘quiere que vaya sola; obvio no voy a ir’. Ya sabía que cómo a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un MeToo”, confesó la también comediante.

Pero también considera que no todos los abusos que actualmente son denunciados se tratan de casos reales, ya que no descarta que sean las mismas víctimas quienes provocan los ataques:

“Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es Me Too. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres Me Too, tú lo traes solito’“, añadió.

Angélica Vale se prepara para regresar a la televisión como anfitriona del programa ‘La máscara del amor’ que estrenará Estrella TV, reality en el que los participantes irán en busca de una pareja a través de juegos y divertidas dinámicas que los ayudarán a descubrir si la persona detrás de la máscara es su amor verdadero.