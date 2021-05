El día después de Zinedine Zidane: Real Madrid anunció la contratación del ex Bayern Múnich, David Alaba

El Real Madrid no tiene entrenador, eso es un hecho. Pero esto no ha sido impedimento para que Florentino Pérez comience a mover sus fichas. El equipo español anunció la contratación del defensor austriaco, David Alaba, proveniente del Bayern Múnich. El jugador llega gratis luego de finalizar su vínculo con el conjunto Bávaro.

David ya había manifestado su deseo de no continuar con el conjunto alemán. En este sentido, “La Casa Blanca” comenzó a seducirlo y finalmente logró adquirir al jugador por las próximas cinco temporadas. No está de más mencionar que esta contratación le hacía falta al Real Madrid. Durante toda la temporada se vieron perjudicados por constantes bajas en la defensa.

Alaba llega para reforzar uno de los costados más débiles del conjunto español en la temporada. El futbolista austriaco será presentado luego de que finalice la próxima Eurocopa, así lo expresó el Real Madrid a través del comunicado oficial.

“Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador David Alaba, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas (…)David Alaba será presentado como nuevo jugador del Real Madrid tras la finalización de la Eurocopa 2021.”, expresaba el comunicado.

El ex futbolista del Bayern Múnich defendió por varias temporadas al equipo muniqués. El internacional austriaco de 29 años de edad, disputó 431 partidos con el conjunto alemán. Alaba tiene en su poder el récord de más partidos jugados para un extranjero en el conjunto Bávaro.

El defensor llega con un gran pergamino. En sus vitrinas ha logrado colocar 28 títulos, entre ellos destacan 2 UEFA Champions League, 10 Bundesligas, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

— David Alaba (@David_Alaba) May 27, 2021