Bella Thorne presume al máximo su retaguardia como sexy salvavidas, usando un traje de baño de corte alto

Foto: Gary Gershoff / Getty Images for The Shorty Awards

Siempre polémica, Bella Thorne ha vuelto a sorprender a sus seguidores en Instagram, ahora con unas candentes fotografías en las que aparece como una salvavidas en la playa acompañada de otras chicas; ella lució su retaguardia y su escultural figura usando un traje de baño rojo de corte muy alto.

En el más reciente número de la revista High Times, la también directora y guionista hizo declaraciones acerca del giro que tomó su carrera cuando dejó de trabajar para Disney, cambiando radicalmente su imagen: “Después de mis días en Disney, enfrenté muchos desafíos cuando tuve que reinventarme. Todo lo que había hecho en mi carrera antes fue borrado como si hubiera desaparecido y olvidado. Tuve que reconstruirme desde cero. La parte más difícil fue que el público tuvo que comprender el hecho de que había dejado mi inocencia y mi juventud con Disney. Pasaron por alto que me pagaron por actuar de esa manera; no me pagan por actuar como yo misma”.

Recientemente surgió el rumor de que el productor Ryan Seacrest estaba interesado en Bella Thorne y sus hermanas (Dani y Kaili) para un reality show que sustituyera a “Keeping up with the Kardashians”, ahora que éste está por llegar a su fin. Pero un representante de Seacrest informó que éste no ha entrado en contacto con Bella, y que hasta el momento no planea trabajar con ella.

