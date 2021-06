Más de 130 récords de temperaturas se romperán esta semana por ola de calor en EE.UU.; unas 15 millones de personas están bajo alerta

Más de 130 récords de calor se romperán esta semana en el Oeste de Estados Unidos y unas 15 millones de personas están en alerta por los efectos de las altas temperaturas.

Estados como California ya sienten desde principios de semana el impacto de la ola de calor, pero porciones de Washington y Montana también experimentan las altas temperaturas.

The heat is coming to Montana later this week. Plan ahead to stay cool during the afternoon and evening hours. #mtwx pic.twitter.com/sCZ8Bp2FNR

— NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) May 30, 2021