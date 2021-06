Arrestan a alcalde de Texas por haber solicitado sexo a un menor; acusan a otros tres hombres en el caso

TEXAS – Un pequeño condado de Texas al sureste de Dallas fue impactado con la noticia de que su alcalde ha sido acusado de haber solicitado sexo a un menor a través de internet.

Las autoridades informaron que James “Monte” Montgomery, alcalde de Athens pagó una fianza luego de ser arrestado por haber sido acusado de solicitar sexo a un menor a través de internet.

