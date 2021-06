Facebook veta por dos años al expresidente Donald Trump

Facebook anunció que vetará por dos años al expresidente Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.

La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por dos años contando desde el 7 de enero.

In Response to Oversight Board, Trump Suspended for Two Years; Will Only Be Reinstated if Conditions Permit https://t.co/0n1pWwv9kM

