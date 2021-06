Condenan a 30 años de prisión al secuestrador que también abusó sexualmente de una niña en Texas

Un secuestrador y violador de menores sentenciado el jueves, fue derribado en el piso y retenido por varios agentes de la ley en un tribunal federal en Lubbock, Texas, después de arremeter violentamente cuando escuchó que el juez lo enviaría a prisión por 30 años, según Lubbock-Avalanche Journal.

Damien Dre Gonzales, de 27 años, fue el último de los siete acusados que comparecieron ante el juez James Wesley Hendrix para ser sentenciados ese día. El juez federal de distrito James Wesley Hendrix lo condenó a pasar 365 meses (30 años) tras las rejas.

Damien Dre Gonzales, 27, of Levelland, Texas pleaded guilty in February to one count of kidnapping. He was sentenced today by U.S. District Judge James Wesley Hendrix.

