Gonzalo Peña rinde su declaración en el caso de abuso sexual a la actriz Daniela Berriel

Daniela Berriel denunció públicamente que fue víctima de violación el pasado 14 de marzo de 2020, sin embargo, pese a la serie de pruebas que fueron presentadas ante las autoridades su principal agresor, Eduardo Ojeda Franco, fue puesto en libertad. Aunque pasaron varios meses sin saber el paradero de Gonzalo Peña, otro de los involucrados, hace unos días se dio a conocer que finalmente acudió ante las autoridades para rendir su declaración, la cual podría favorecer a la víctima.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en donde la actriz y su abogado Xavier Olea confirmaron que el actor español finalmente declaró respecto a los cargos que enfrenta con la justicia mexicana por el delito de omisión en la agresión sexual.

“Gonzalo Peña ya rindió una declaración, dos en específico, una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra. Esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobra validez, tiene una fe pública, tiene una validez legal. Y la otra que hace ante sus abogados también tiene una validez, porque sus abogados son parte de la investigación“, dijo Olea.

Aunque por el momento prefieren reservar algunos datos, Olea confirmó que la declaración de Peña coincide plenamente con la de su cliente:

“No les pudo decir con detalles qué dijo por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela. Esto fortalece el dicho de Daniela y fortalece los argumentos para la apelación. No había dado una opinión, la había omitido, pero fue un ejercicio de lealtad de apoyar a Daniela y de hacer las cosas bien, era lo que él tenía que hacer”, añadió.

El representante legal de la actriz dijo confiar en la decisión que tomarán las autoridades en la audiencia que se celebrará el próximo 2 de julio, en la que deberán ratificar o apelar la libertad de Eduardo Ojeda, quien abandonó la prisión a pesar de las pruebas que demostraban su culpabilidad.

“En este momento Eduardo es una persona libre, no tenemos noticias de él. En un asunto en el que eran las cosas claras, estaba la imputación de la víctima, el agresor estaba ubicado en tiempo, modo y lugar, su defensa en algún momento se equivocó. Además, había una pericial en medicina legal que señalaba que Daniela había sido objeto de una agresión sexual“, explicó.

Por su parte, Daniela dijo sentirse satisfecha, ya que la declaración de Gonzalo Peña apoya su versión de los hechos:

“Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna y esa declaración, legalmente me ayuda muchísimo“, y espera que durante la audiencia el juez actúe bajo derecho, y con ayuda de las declaraciones finalmente se haga justicia.