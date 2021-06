Eurocopa 2020: Christian Eriksen cayó desplomado en pleno partido y tuvo que ser trasladado a un hospital

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Se vivió probablemente una de las imágenes más aterradoras de la Eurocopa 2020. En pleno partido entre Dinamarca y Finlandia, Christian Ericksen cayó desplomado sobre el campo. El futbolista perdió el conocimiento y requirió de una rápida asistencia médica. La UEFA decidió suspender el encuentro durante más de una hora, a razón de la “emergencia médica”. Finalmente, el mediocampista fue trasladado a un hospital y lograron estabilizar su condición de salud.

Imágenes sensibles. Eriksen se desploma en el campo de juego y las asistencias entran inmediatamente. ⏰42' 🏟️ Parken Stadium#DEN 0-0 #FIN #EuroTUDN I #VeranoDeCampeones I #EURO2020 📲 GRATIS en la app TUDN y @PrendeTV EN VIVO🔴: https://t.co/nYsCdHvwEM pic.twitter.com/aIR2HI2H4Z — TUDN USA (@TUDNUSA) June 12, 2021

Luego de que entró la ayuda de parte de los médicos, le arrancaron la camiseta al futbolista e intentaron reanimarlo a través de una RCP. Después de 15 minutos sobre el terreno de juego, el jugador fue retirado en camilla.

Eriksen has left the pitch stable and alive after CPR 🙏 pic.twitter.com/cun0hlBwQs — Amr 🇪🇬 #FreePalestine (@AmrFootball) June 12, 2021

Quizá sea uno de las imágenes más impresionantes del torneo. Algunos compañeros del futbolista no contuvieron las lágrimas ante la preocupante escena que ocurrió a tan solo tres minutos de que finalizara el primer tiempo.

Nothing but respect for the Danish players for shielding their teammate & friend from the camera’s. The world is praying for Eriksen to pull through, rivalries & opinions of the player are completely irrelevant in a situation like this ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/OwuK5CwE65 — 𝗗𝗮𝘃𝗲 (@xDaveAFC) June 12, 2021

El partido fue suspendido por el principal, luego de que los futbolistas de ambos conjuntos decidieran abandonar el campo tras las terribles imágenes presenciadas en Copenhagen. La UEFA confirmó esta decisión y el duelo quedó pospuesto por “emergencia médica”.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Según informaciones del ente organizador del torneo y de la selección danesa, Christian Eriksen fue llevado de emergencias al hospital más cercano y por fortuna, los médicos del lugar lograron estabilizar su condición de salud. El mediocampista del Inter de Milán “está despierto y será sometido a unas evaluaciones médicas”.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET. The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Finalmente, a petición de los jugadores, el partido será reanudado. Se jugarán los últimos cuatro minutos que restaban de la primera parte, antes del incidente. Luego, se dará un breve descanso de cinco minutos antes iniciar con la segunda mitad del partido correspondiente al Grupo B de la EURO.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC). The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

