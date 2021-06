Posando en sostén negro, Bella Thorne dirige su propio video musical

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bella Thorne es una artista multifacética, y ahora ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías que la muestran durante el rodaje del videoclip de su próximo sencillo, que fue dirigido por ella misma. La ex estrella de Disney lució su espectacular figura con unos pantalones sueltos y un ajustado top negro, que permitió ver su marcado abdomen.

Bella, de 23 años, contó en el clip con la participación del rapper Juicy J y una de sus grandes amigas, la estrella de cine porno Abella Danger. La canción estará incluida en su próximo álbum What do you see now?, que originalmente sería lanzado en 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 ahora saldrá a la venta a finales de este año.

En su faceta como actriz, Bella Thorne cuenta con muchos proyectos que se estrenarán en los próximos meses, siendo los más recientes las películas “Masquerade” y “Habit”, dos thrillers en los que cuenta con el rol estelar.

