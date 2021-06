Carolina Sandoval presume sus curvas en bikini y le dicen ‘tome agüita de limón’ como Chiquis Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en las hermosas playas de Hawái, por lo que ha lucido sus curvas en tremendos bikinis que han provocado toda tipo de comentarios por parte de sus seguidores en las redes.

La famosa ex presentadora de televisión se preparó para gozarla junto al mar y poder lucir sus espectaculares curvas en varios bikinis, que han sido la sensación entre todos los turistas con los que se ha topado y por supuesto sus millones de admiradores, que siempre muestran interés por los trajes de baño que presume en sus redes.

En una reciente foto que compartió en su Instagram se le puede ver en varias fotos a la orilla de la playa, en varias sensuales poses donde se presume de sus piernas y voluptuosas curvas en un diminuto bikini color azul de dos piezas, sombrero de paja y unas gafas de sol para cubrirse de los fuertes rayos del sol.

“Mujeres bellas que me ven ustedes creen que YO noooo me voy a poner este bello bikini ¿porque no tengo la talla que tenía cuando yo tenía 20? La vida es muy corta como para perderse la maravillas de la vida por boberías…además me veo fabulosa“, expresó bajo la publicación.

Por supuesto que las imágenes han causado gran alboroto entre sus followers que algunos elogiaron su valentía de mostrarse al natural y sin filtros, pero unos cuantos no estuvieron de acuerdo y le dejaron sus mensajes.

“Tu eres bella por fuera y por dentro eres luz y pasión. Alegría y sobre todo puro amor me encantas, me motivas, me alegras los días, gracias por todo“, le escribió un fan.

Pero hubo un seguidor que se atrevió a recomendar un popular remedio que ha puesto de moda otra famosa, Chiquis Rivera por ser un aliado en eliminar la grasa del cuerpo, y consiste en tomar agua tibia con unas gotas de limón por las mañanas.

“Caro toma agüita con limón, como la Chiquis Rivera y bajarás de peso“, expresó otro usuario de la red social. Como era de esperar algunos seguidores salieron a la defensa de “La Venenosa” ante semejante comentario.