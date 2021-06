“Los estadounidenses creen que nada es más importante que ellos mismos”: Putin “alaba” a Biden al volver a Rusia tras primera reunión presidencial

Joe “Biden es un profesional, trabajando con él hay que tener mucho cuidado para no perder nada. El mismo no pierde nada, les aseguro”, dijo el presidente ruso, Vladímir Putin en una conversación con alumnos egresados de la Escuela Superior de Administración Pública de su país, al regresar del primer encuentro personal entre ambos líderes, celebrado el pasado miércoles en Ginebra (Suiza).

Biden “Está tranquilo, sabe lo que quiere conseguir y lo hace con mucha habilidad, lo que se nota en seguida”, subrayó Putin, al valorar la actuación de su par estadounidense, a quien muchos han señalado de no estar en plenas facultades, debido a ser la persona de más edad (78) en llegar a la presidencia de EE.UU.

Hace tres meses, Biden dijo que Putin era “un asesino”. Luego, en abril, el secretario de Estado Antony Blinken, hablando en nombre de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, expresó su profunda preocupación por la acumulación militar de Moscú a lo largo de la frontera con Ucrania, y la comunidad de inteligencia de Washington dijo en un informe anual que Rusia “presenta una de las amenazas de inteligencia más graves para Estados Unidos”.

Ahora el presidente ruso resaltó la importancia de la reunión personal que sostuvo con su homólogo estadounidense: “cuando las personas dejan de hablar, aumentan los reproches y las preocupaciones mutuas en aquellas cuestiones donde se podrían evitar”.

Putin subrayó que la personalidad de Biden no tiene nada que ver con “la imagen que la prensa da de él”. “Definimos los ámbitos en que podemos hablar de un posible acercamiento de posturas en el futuro. Hay cuestiones que son de interés y prioridad absoluta tanto para nosotros como para Estados Unidos”, señaló, citado por Sputnik News, la agencia de noticias de su gobierno.

En cambio, Putin fue más sarcástico al opinar sobre Jen Psaki, vocera principal de Biden. “Su secretaria de prensa es una mujer joven, educada y bonita”, dijo, antes de agregar: “Ella está mezclando las cosas todo el tiempo. Esto no se debe a que no tenga la educación suficiente o que tenga mala memoria. Simplemente, sabes que cuando la gente piensa que algunas cosas son secundarias, realmente no fijan su atención en esto… los estadounidenses creen que nada es más importante que ellos mismos. Este es su estilo”, citó la también agencia rusa de noticias TASS.

La primera reunión de los dos líderes se llevó a cabo el 16 de junio en Ginebra. Al término de la reunión anunciaron que habían acordado comenzar consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad.

Putin y Biden reafirmaron también su compromiso con el planteamiento formulado en 1985 por el entonces presidente de EE.UU., Ronald Reagan, y el líder de la extinta Unión Soviética (URSS), Mijaíl Gorbachov, de que “una guerra nuclear es inaceptable, no puede haber un ganador y las partes no lucharán por la superioridad militar”.

Al término de la cumbre se anunció que los embajadores de Rusia y Estados Unidos van a terminar las “consultas” y volverán pronto a sus puestos en Washington y Moscú, respectivamente, luego de un período reciente de marcadas tensiones, en el que Putin ha sido visto muy próximo al gobierno de China.

