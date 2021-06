Toni Costa rompe el silencio: Habla de su sexualidad y da detalles de la ¿pronta reconciliación con Adamari?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Toni Costa rompe el silencio… Sorprendido por Javier Ceriani en Los Angeles, en donde estuvo dando master class de zumba, lo enfrentó y le respondió todo: su sexualidad y da detalles de la ¿pronta reconciliación con Adamari López?

“¿Te molesta que digan que eres gay?”, le disparó casi a quemarropas Ceriani a Toni Costa, quien no dudó en devolvérsela contestado… “Tú sabrás, porque eres tú quien lo dice”…

Con mucha tensión, pero con respeto, el presentador de ‘Chisme No Like’ por Youtube y “Chisme en Vivo’ por Estrella TV, abordó todos los temas: las supuestas relaciones del bailarín con hombres, la supuesta infidelidad, si lo mantenía Adamari, y hasta si en verdad tiene esperanzas en la reconciliación.

A continuación parte de la entrevista que todo periodista buscaba hacer y Ceriani, quien más duro le dio, la consiguió:

-¿Hay posibilidades de reconciliación?

“Por supuesto, siempre”.

-¿Hubo infidelidad?

“No”.

-¿Te molesta que digan que eres gay, con otros bailarines…?

“¿En qué te basas?”.

-Hay gente que lo dijo, People lo dijo hace un año atrás…

“Tú sabrás, porque eres tú quien lo dice… Cada uno con el respeto a las personas como sea, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada porque es todo mentira, nosotros siempre a hablar a mostrar nuestra vida como lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que sea hacen, porque no son justas.

-¿Qué es lo que más te dolió de todas las mentiras?

“Lo que le puede afectar a mi hija Alaïa, es muy importante, y las personas adultas como tú, deben saber que tenemos una niña pequeña que le puede repercutir en un futuro y tienen que pensar en eso”.

-Ustedes se muestran mucho en sus redes sociales, muestran su privacidad, tenemos derecho a meternos.

“Con respeto siempre, lo que tiene que prevalecer aquí es el respeto a la gente, y tiene que estar porque seguimos siendo personas. Ha habido una separación, que no es la primera ni la última que ha tenido cualquier pareja, y trabajamos en ello, pero de ahí a todo lo que están haciendo no es nada justo.

-¿Por qué dice Adamari que no es saludable seguir contigo?

“Habrá que preguntarle a ella, ¿verdad? Yo no te puedo contestar por ella“.

-¿Te duele que te digan mantenido?

“No, para nada, el tiempo y las demostraciones pone a las personas en su sitio, y yo siempre he trabajado desde los 15 años, pero bueno, es normal que la gente tache, no pasa nada, lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me quiere a mí”.

-¿Qué le faltó a Adamari de ti?

“Todo lo que sea de ella tiene que responder ella, yo no te puedo responder sobre ella“.

-Toni, ¿eres heterosexual?

“¿Te parece bien preguntar eso? Tú te estás riendo de lo que estás preguntando. Todo lo que se dice es mentira, no tienes ni una prueba para demostrar algo así porque es mentira“.

-¿Por qué la sacaste de tu perfil de Instagram (a Adamari)?

“Puedo cambiar la foto las veces que yo quiera, y eso no tiene que promover a nada más, ustedes se dedican a eso, a buscarle la vuelta a la revuelta y aquí no hay nada más”.

-Fuiste un buen amo de casa, te ocupabas de muchas cosas.

“Fui una pareja, fui un papá, fui un compañero, y si había que arreglar algo, yo lo arreglo, por qué gastar ese dinero si yo puedo hacerlo“.

-¿Por qué nunca se casaron en 10 años?

‘El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos si tiene que ser así“.

-Todavía tienes esperanza…

“Y la habrá, ya verás, yo estoy más seguro porque lo estoy viviendo”.

-¿Estás enojado con nosotros?

“No estoy enojado, pero tienen que tener un poquito más de cuidado con lo que dices…”.

-¿Hay reconciliación?

“El tiempo dirá”.

-¿Tú quieres?

Siempre he querido…

-¿Y ella por qué no?

Ella también pero es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja y hay que respetar, el tiempo dirá, y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y sino es lo mejor para cada uno por separado, quién sabe… Lo que no podemos hacer es forzar, dañar, eso no está bien.

-¿Y si no te elige qué pasa?

“Así es la vida”.

Recordemos que hace unas semanas, Adamari López en exclusiva, nos confirmó que estaba separada de el padre de su hija. Luego Toni, también habló pero desde las redes sociales y su mensaje fue un poco más esperanzador. Ahora, como bien dice el bailarín, solo el tiempo dirá.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE CERIANI A TONI COSTA: