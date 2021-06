Kim Kardashian admite que la filtración de su video sexual ha sido clave en su fama

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian puede presumir, a sus 40 años, de haberse convertido en una de las empresarias y figuras públicas más influyentes y exitosas del mundo tras casi 15 años de trayectoria en el universo mediático: una carrera en la que, todo sea dicho, la celebridad ha protagonizado una espectacular evolución a base de duro trabajo y mucha inteligencia.

Sin embargo, ella misma ha admitido ahora que el origen de su fama, por mucho que le duela, reside en la traumática filtración de ese video sexual que protagonizó en 2007 junto a su entonces novio Ray J, ya que de la noche a la mañana generó un elevado interés en su persona que, ciertamente, ella y su familia acabaron rentabilizando muy bien con su reality show “Keeping up with the Kardashians”, que se despedirá de los espectadores este verano tras nada menos que 20 temporadas.

Preguntada por el presentador Andy Cohen sobre la posibilidad de que su espacio televisivo y su popularidad personal no hubieran alcanzado semejante nivel de no haber sido por la publicación, ilegítima e inmoral, de una escena tan íntima de su vida, Kim dijo: “Cuando echo la vista atrás, reconozco que probablemente no”, acerca de un episodio de su historial que, no obstante, desearía poder borrar de un plumazo.

“Es algo con lo que tendré que lidiar durante el resto de mi vida. Afortunadamente, muchas cosas buenas han pasado desde entonces, y muchos años, por lo que no he tenido que pensar demasiado en eso últimamente”, señaló Kim en la misma conversación.

