Miley Cyrus pide ayuda para encontrar a las chicas de su antiguo videoclip “7 things”

Por increíble que parezca, esta semana se cumplen trece años del lanzamiento del sencillo “7 things” de Miley Cyrus, que curiosamente grabó cuando tenía esa misma edad y en el que siempre se ha creído que cantaba acerca de su ruptura con Nick Jonas. Con motivo de este aniversario, la cantante ha empezado a preguntarse dónde estarán el día de hoy las otras adolescentes que protagonizaron con ella en el video musical de la canción, y ha pedido ayuda en las redes sociales para tratar de descubrir su paradero.

View this post on Instagram

“¿Qué ha sido de ellas? Twitter, haz lo que mejor se te da”, ha escrito Miley en su perfil junto a un fragmento de diez segundos del videoclip, en el que se puede ver a cinco jóvenes. Una de ellas, que tiene un flequillo ladeado muy propio de la primera década de los 2000, sostiene un “moodboard”, otras tres posan con peluches o un cojín que estrechan contra su pecho, y la última rompe una fotografía mientras mira a la cámara con un rostro mortalmente serio.

where are they now? Twitter do your thing pic.twitter.com/rAiM1CcF9C

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 17, 2021