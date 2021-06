Impactante: Jaylen Twyman, novato de Minnesota Vikings, recibió cuatro disparos en Washington cuando visitaba a su tía

Una impactante notica sacude al mundo de la NFL: el novato Jaylen Twyman, de los Minnesota Vikings, recibió cuatro disparos mientras visitaba a su tía en Washington. El suceso fue informado por su agente Drew Rosenhaus, quien aseguró que Twyman “va a estar bien“.

“Lugar equivocado, tiempo equivocado“, fueron otras de las palabras que su agente comentó a la hora de informar el hecho. Afortunadamente recalcó que había hablado con él, y que logrará recuperarse por completo de este hecho.

Vikings’ rookie DT Jaylen Twyman was shot four times while visiting an aunt in Washington DC. “Wrong place, wrong time,” said his agent Drew Rosenhaus. “In talking to him today, he’s going to be OK – that’s all that matters. We’re thankful he’s OK. He will make a full recovery.”

Los Minnesota Vikings han estado al tanto de la situación, reporta el reconocido periodista Adam Schefter, quien además añade más datos de lo que ocurrió: Jaylen Twyman estaba en un carro cuando recibió los disparos y las heridas fueron superficiales, de salida.

Twyman, elegido en la sexta ronda del NFL Draft 2021 con el pick 199, no necesitará cirugía. Los rayos X fueron negativos. De primera mano, todo quedará en una terrible anécdota, y el tackle defensivo podrá recuperarse por completo.

Vikings have been apprised of the situation with Jaylen Twyman, who was in a car when he was shot. There were superficial, exit wounds, Drew Rosenhaus said. Twyman does not need surgery. Xrays were negative. The anticipation is he will make a full recovery. https://t.co/6UjwkRV1bY

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 21, 2021