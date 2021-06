Khloé Kardashian confirma su operación de nariz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el pasado, Khloé Kardashian siempre había prometido que, si algún día tomaba la decisión de pasar por el quirófano para hacerse un retoque estético, ella sería la primera en confirmarlo para hablar públicamente del tema e intentar que la intervención le saliera a cambio totalmente gratis.

Cada vez que alguien la acusaba de haberse sometido a una cirugía plástica en secreto cuando salía a la luz alguna fotografía en la que lucía un aspecto algo diferente -como sucedió recientemente con un anuncio suyo para una marca de medicamentos-, ella insistía en que se debía a su equipo de maquilladores, capaces de alterar su facciones a golpe de contouring.

Sin embargo, la celebridad de 36 años ha querido salir ahora al paso de las especulaciones sobre su rostro para aclarar que, aunque muchos piensen que va por su “tercer trasplante de cara”, en realidad sólo se ha sometido a una rinoplastia.

“En mi caso, todo el mundo dice: ‘Oh dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de cara’. Pero yo me he operado la nariz una única vez, con el doctor Raj Kinodia, y todo el mundo se ha enfadado muchísimo porque no haya dicho nada al respecto”, confesó Khloé en la segunda parte del especial que ha grabado junto a sus hermanas, que se emitió este domingo, para celebrar el final del reality show “Keeping up with the Kardashians”.

“Nadie me lo había preguntado hasta ahora. Eres la primera persona que me ha preguntado algo acerca de mi nariz en una entrevista”, explicó Khloé al presentador Andy Cohen. “Claro que me he puesto infiltraciones, aunque no tanto bótox. He reaccionado muy mal al bótox en el pasado”, añadió.

Khloé Kardashian responde a las críticas por su “aspecto de alien”

Miley Cyrus pide ayuda para encontrar a las chicas de su antiguo videoclip “7 things”

Kim Kardashian admite que la filtración de su video sexual ha sido clave en su fama