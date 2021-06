Fast & Furious 9: Los actores que están desde la primera película y los que se suman a la saga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fast and Furious estrenará su novena película titulada F9 el próximo 25 de junio en Estados Unidos. Y si quieres saber qué personajes volverás a ver en la pantalla grande al lado de Vin Diesel, te dejamos una guía.

1. Los actores que están desde la primera película

Vin Diesel: Dominic Toretto

El protagonista de la saga regresará una vez más para continuar con la historia que inició en 2001.

Michelle Rodriguez: Letty Ortiz

La actriz estuvo en la primera entrega y si bien sólo ha estado en siete de las 12 películas que conforman el universo de Fast & Furious, es una de las figuras importantes de la saga.

Jordana Brewster: Mia Toretto

La actriz volverá como la hermana de Dom y Jakob para la novena parte de la película.

Jim Parrack: Kenny Linder

El personaje que interpreta Parrack fue presentado en la primera película a través de una fotografía. Es un ex piloto de carreras responsable de la muerte del padre de los Toretto.

2. Los actores que aparecieron en películas anteriores

Jason Staham: Deckard Shaw

Staham se unió a la familia de Fast & Furious en el año 2013, cuando hizo un cameo en Fast & Furious 6, sin embargo regresó como personaje principal en la séptima entrega lanza en 2015. Si bien los fans esperan verlo, lo cierto es que para F9 volverá como un cameo especial.

Tyrese Gibson: Roman Pearce

El ex convicto interpretado por Gibson apareció en la entrega 2 Fast 2 Furious de 2003 y no fue sino hasta el 2011 que nuevamente se supo de él otra vez.

Ludacris: Tej Parker

Al igual que Gibson, el personaje del actor Ludacris volverá a a reencontrarse con la familia de Toretto.

Sung Kang: Han Lue

El actor coreano participó en cinco películas entre los años 2006 y 2013, sin embargo había sido presuntamente asesinado por Deckard Shaw.

Nathalie Emmanuel: Megan Ramsey

La hacker volverá a aparecer en la saga a la cual se unió en el 2015. Esta será su tercera película en el universo de Fast & Furious.

Lucas Black: Sean Boswell

Estuvo en The Fast & the Furious: Tokyo Drift de 2006 y no volvió a aparecer más que recuerdos y un cameo en Furious 7. En esta ocasión regresará como principal.

Bow Wow: Twinkie

Otro personaje de Tokyo Drift que regresará como principal en F9. La última vez que se le vio fue en imágenes de archivo en Furious 7.

Charlize Theron: Cipher

La ciberterrorista que fue la principal antagonista en The Fate of the Furious se sumará a la parte nueve de la entrega.

3. Los actores que se suman

John Cena: Jakob Toretto

Será el principal antagonista de F9. Es el hermano de Dominic y Mia, y un agente de Cipher.

Cardi B: Leysa

La rapera interpretará a una mujer que tiene que ver con el pasado de Dom.

