Julio César Chávez Jr. criticó la humillante forma en la que los trata su padre y aseguró que no será como él

En el evento de despedida de Julio César Chávez, el único de la familia que pudo llevarse la victoria, como cosa rara, fue el “Gran Campeón Mexicano”. Sin embargo, lo que debían ser un par de peleas en las que Omar y Chávez Jr. le dedicarían las victorias a su padre, terminó siendo una derrota más en el historial de ambos. Ante este resultado, el “sr Nocaut” los criticó fuertemente, una actitud que rechaza contundentemente Chávez Jr.

"Prefiero que ya se retiren a la chin..", palabras de @Jcchavez115 , sobre la pobre exhibición de sus hijos ayer en el estadio Jalisco. @jcchavezjr1 , @omarchavezz . El gran campeón brindó un gran espectáculo. @laoctavasports . pic.twitter.com/G0cRae5FW6 — Elías Quijada (@eliasquijadag) June 20, 2021

“Este es un cuento de nunca acabar. Prefiero que se retiren y ya la chingada. Porque si no se van a preparar a conciencia solo van a hacer un pinche ridículo“, fueron las duras palabras de “El César del Boxeo” al ver como sus dos hijos caían nuevamente sobre el ring. No obstante, Chávez Jr. ya había manifestado que no quiere seguir esos ejemplos de su padre.

Awesome watching people who've never seen an Anderson fight, get exciting about this for the first timepic.twitter.com/7fUKVuY5ES — Weasle (@ThaWeasle) June 20, 2021

En una entrevista a Los Ángeles Time, Julio César Chávez Jr. atacó la forma en que el “Gran campeón Mexicano” lo trata a el y a su hermano. “Tengo un hijo, Julio, tiene ocho meses. Si a él le gusta boxear, si entrena bien y es bueno, pues es su decisión. Yo voy a encargarme de apoyarlo siempre y como los políticos, hablar bien de él, no como mi papá. Aunque hagan las cosas mal, voy a hablar bien de él”, expresó el hijo del histórico boxeador.

MMA legend Anderson Silva just defeated Julio Cesar Chavez Jr. via split decision (77-75, 75-77, 77-75) in their boxing fight. pic.twitter.com/rFE6KGYbtB — The Athletic Boxing (@TheAthleticBOX) June 20, 2021

Chávez Jr. temió por su vida

Según informaciones de Telemundo Deportes, Julio césar Chávez Jr. habría afrontado su combate, ante Anderson Silva, deshidratado. Esta sería una condición que, según su relato, lo había afectado a tal punto de pensar en la muerte. “En los primeros rounds muy bien, pero me faltaba el aire, has de cuenta que me taparon la boca y la nariz. Me estaba ahogando“, explicó.

¡Chávez Jr. creyó que moriría 😱! 🥊 @jcchavezjr1 reveló que tuvo problemas de respiración y que peleó deshidratado ante @SpiderAnderson 🗣️"En los primeros rounds muy bien, pero me faltaba el aire, has de cuenta que me taparon la boca y la nariz. Me estaba ahogando" pic.twitter.com/VFXowgS3Qo — Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) June 22, 2021

La revancha con “Canelo”

El hijo del “sr Nocaut” ha insistido constantemente que está listo para enfrentar nuevamente a Saúl Álvarez. “Eso generaría mucho dinero, parece que es lo que busca, aunque diga que son los títulos, pero creo que sería una pelea muy buena con él o con los mejores (…) no hay razón ni motivo por no hacerlo“, concluyó.

@Canelo vs Chavez Jr goes down tonight in #vegas

Current odds Canelo the heavy favourite -600 comeback on Chavez Jr +400#CaneloVsChavezJr pic.twitter.com/5YoZQ4xo6u — PARLAY WOLF (@parlaywolf) May 6, 2017

