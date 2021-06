Cara Delevingne pensaba que la homosexualidad era una “enfermedad mental”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La modelo Cara Delevingne ya reveló meses atrás que, durante buena parte de su infancia y adolescencia, tenía una concepción muy negativa de la homosexualidad, así como de las identidades sexuales que se alejaban de la “norma”, como consecuencia de la educación tan conservadora y tradicional que había recibido en casa y en la escuela. Eso explicaba, asimismo, la “vergüenza” y el odio que llegó a sentir hacia sí misma cuando empezó a tener mayor conciencia sobre su pansexualidad.

Lejos de tratar de desviar la atención sobre esa mentalidad que presentaba años atrás, la también actriz ha querido ahondar ahora en la importancia de la concientización temprana, poniéndose a sí misma como ejemplo de los efectos más negativos de una crianza marcada por la intolerancia y la homofobia. La estrella de las pasarelas ha admitido incluso que llegó a pensar que “ser gay era una enfermedad mental”, por lo que comprensiblemente acabó cayendo en una profunda depresión al no poder aceptarse tal y como era.

“Sinceramente, durante esa parte de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma, que había algo raro y malo en mí por ser diferente. Y lo mismo pasa con la depresión, era algo con lo que no podía lidiar emocionalmente debido al estigma que conlleva. Y hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida. Creo que poder hablar sin vergüenza de ello es lo que me ha dado las herramientas necesarias para afrontarlo, lo que me ha ayudado a encontrar gente que me ayude”, se ha sincerado Cara a su paso por el podcast “Make It Reign”.

La artista británica está convencida de que todas esas “inseguridades” que ha venido padeciendo a lo largo de su existencia -incluidas aquellas ligadas a su aspecto físico-, así como su historial de adicciones tienen como punto de origen esa insatisfacción vital derivada de una condición sexual que le parecía cuando menos pecaminosa y de un trauma psicológico que, por entonces, suponía un tema tabú: “El viaje que he tenido ha sido demasiado largo, llevo luchando contra todo esto desde que soy una niña. Y creo que todo proviene del trauma y de las adicciones que también se han manifestado en mi familia. Hay tantas razones que me llevaron a cerrar la boca en lugar de decir: ‘Estoy enferma, necesito ayuda'”, añadió.

