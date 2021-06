Demi Rose se graba usando un top cruzado que dejó al descubierto parte de su busto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que en su reciente perfil de OnlyFans acumula diariamente cientos de suscripciones, Demi Rose no olvida a sus seguidores en Instagram, y ahora los complació con varios videos en los que aparece luciendo su curvilínea figura, usando un top cruzado de color negro que dejó al descubierto parte de su busto.

La bella influencer británica también se dejó ver en close-up, cubierta tan sólo por una toalla blanca; ella dejó en claro desde hace varias semanas que el contenido exclusivo que publique presentará imágenes mucho más atrevidas, pero no explícitas, defendiendo el concepto visual que siempre ha manejado en sus redes.

Demi Rose es una perfeccionista en lo que se refiere a sus publicaciones; probablemente sus fans no se den cuenta de ciertos detalles en algunas imágenes, pero ella sí, por eso hizo recientemente un comentario acerca de su look en una foto: “Probando no usar extensiones de pestañas por primera vez en mucho tiempo, y me siento como una persona diferente. ¿Aparentemente me veo más joven?”

