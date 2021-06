Disney impidió a Michael Jackson participar en la banda sonora de la cinta “The hunchback of Notre Dame”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Muchas estrellas de la música han participado en la banda sonora de las películas de animación de Disney: Christina Aguilera interpretó el tema principal de “Mulan”, Elton John compuso “Can you feel the love tonight” para “The lion king” y Phil Collins hizo lo mismo para “Tarzan” creando temas como “You’ll be in my heart”, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Según ha revelado ahora el famoso compositor Alan Menken, el fallecido Michael Jackson quería grabar algunas canciones para la adaptación al cine de “The hunchback of Notre Dame” (“El jorobado de Notre Dame”) en 1996, pero los estudios de animación lo vetaron sin miramientos debido a las polémicas en su vida personal, que por aquel entonces ya habían empezado a hacer sombra a su carrera profesional.

“Recibí una llamada de la nada del asistente de Michael mientras él se encontraba alojado en el hotel Four Seasons de Nueva York. En aquel momento estaba lidiando con las acusaciones sobre el comportamiento inapropiado con niños menores de edad, y con la ruptura con Lisa Marie Presley”, recordó Meken en una nueva entrevista a Slash Film.

“Obviamente quería cambiar la narrativa. Y le gustaba mucho Disney. Así que le mencioné el proyecto de ‘El jorobado’ y dijo que le encantaría venir a mi estudio, ver la película y hablar de ella, así que nos pusimos en contacto con Disney Animation. Me dijeron: ‘¡Reúnete con él! Si le gusta… bueno, ya veremos qué sucede”.

En un principio, el rey del pop mostró interés en producir y grabar tres canciones para el proyecto, pero su oferta dio pie a una incómoda conversación con Disney, que de pronto se dio cuenta de la polémica que podría desatarse si seleccionaba al cantante para una película infantil.

“Finalmente, como era de esperarse, me dijeron que Disney no quería hacer algo así con Michael Jackson. Respondí: ‘De acuerdo, ¿podría encargarse de decírselo cualquiera que no sea yo?’ Entonces se hizo el silencio y no hubo respuesta. Nadie quería hacerlo. El trabajo acabó recayendo sobre mi difunto mánager, Scott Shukat, que habló con Michael o con su abogado”, recordó Alan.

Michael Jackson era un padre muy estricto, según su hija Paris

Jennifer Aniston no tiene intención de buscar a su “media naranja” por internet

Salma Hayek perdió un papel en la película “The matrix” por ser demasiado perezosa