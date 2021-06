Biden: EE.UU nunca ha estado tan dividido y los latinos temen ser “vacunados y deportados”; Kamala Harris le susurra derrumbe de edificio en Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Más que cada vida perdida en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, Irak, Irán, en todos los ámbitos: Afganistán. Más vidas perdidas en un año que todas las grandes guerras del siglo XX y del siglo XXI”.

Así se refirió ayer el presidente Joe Biden al costo de vidas estadounidenses causadas por el coronavirus, incluyendo en el listado a una supuesta “guerra en Irán”, que nunca sucedió.

El aparente error ocurrió ayer durante un discurso en Carolina del Norte, luego de otra extraña situación horas antes en la Casa Blanca, donde la vice presidenta Kamala Harris le recordó al oído a Biden frente a la prensa que no olvidara mencionar la tragedia del derrumbe dramático de un edificio residencial en Miami Beach, mientras anunciaba haber alcanzado un billonario acuerdo bipartidista de infraestructura.

En Carolina del Norte, a donde viajó para promover la vacunación COVID-19, Biden también pidió más civilidad política, diciendo que Estados Unidos “nunca ha estado tan dividido como lo está hoy desde la Guerra Civil. Y amigos, es un desperdicio de talento. Es una pérdida de tiempo”.

Casi el 66% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de vacuna y 56.2% ya están completamente vacunados, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Así, el país no llegará a la meta de 70% que el gobierno había fijado para el feriado del 4 de julio.

El presidente dijo que era comprensible que algunos grupos raciales y étnicos fueran más reacios a vacunarse. “La razón por la que ha sido más difícil hacer que los afroamericanos, inicialmente, se vacunen es porque se solía experimentar con ellos: los aviadores de Tuskegee y otros”, comentó Biden. “También es muy difícil vacunar a los latinos. ¿Por qué? Les preocupa que sean vacunados y deportados”.

Biden recordó que la nueva variante Delta de COVID-19 es más contagiosa. “Perdimos 600,000 muertos en Estados Unidos en aproximadamente un año”, dijo luego en Carolina del Norte, y pasó a enumerar las mayores guerras que el país ha peleado desde el siglo pasado, incluyendo en su listado a “Irán”.

En realidad, Estados Unidos no ha librado un conflicto bélico en Irán, aunque las tensiones han sido altas durante décadas desde la Revolución Islámica de 1979.

“Que alguien le pregunte a Biden cuándo tuvimos una guerra con Irán. Debo haberme perdido”, escribió un usuario de Twitter. Otro preguntó: “¿¡Joe Biden acaba de declarar la guerra a Irán / !? Simplemente lo mencionó entre las guerras en las que Estados Unidos se ha involucrado”.

Ocho soldados estadounidenses murieron en Irán cuando un helicóptero se estrelló en 1980 durante una misión de rescate de rehenes, acotó New York Post. Pero más estadounidenses murieron en una serie de conflictos menores. Por ejemplo, 19 soldados durante la invasión de Granada en 1983 y 40 durante la invasión de Panamá en 1989.

A sus 78 años, Biden es el mandatario de más edad en llegar a la Casa Blanca y ya desde la campaña presidencial que inició en 2019 se hizo famoso por supuestos desvaríos y lapsus verbales que han llevado a muchos a cuestionar su salud mental.

Did Joe Biden just declare war on Iran/!? He just listed that among the wars the US has gotten involved…#TheFive — Nitish Singh (@IamNitishSingh) June 24, 2021

Somebody ask Biden when we had a war with Iran. I must’ve missed it. He just included it in his list comparing resource war deaths to Covid. — Kurt (@ilikeridebike) June 24, 2021

Kamala just had to remind Biden to talk about the tragic collapse of a residential building in Miami resulting in at least one death. pic.twitter.com/SrEUnxjXhi — Benny (@bennyjohnson) June 24, 2021