Los costosos accesorios de la hija de Cardi B

La hija de Cardi B, Kulture, presume de vestir con los más grandes diseñadores. La famosa rapera invierte miles de dólares en su pequeña quien en más de una ocasión aparece en su cuenta de Instagram. Desde bolsos hechos sólo para ella, hasta colecciones exclusivas, Kulture ha modelado todo tipo de marcas. Y si no te has percatado de los increíbles accesorios de Kulture, aquí te dejamos algunos.

Este bolso Birkin de Hermés fue diseñado exclusivamente para Kulture. La pieza está hecha en pedrería con colores del arcoíris y no se puede encontrar en otro lado. Tal vez podría ser demasiado para una niña de dos años, pero Cardi sabe que su hija lo vale.

Cardi y su hija posaron juntas con este bolso rosado que tiene un valor de $10 mil dólares. Este fue un obsequio de su papá, Offset, quien también consiente a la pequeña con grandes sorpresas.

Esta es una de las marcas predilectas de Kulture. Una mochila con el estampado clásica de la marca francesa fue el accesorio perfecto para su tierno look. El valor de la mochila es de alrededor $2 mil dólares.

Otro accesorio rosado que hizo juego con su calzado. Esta mini bolsa tiene un valor de $2 mil dólares, un gasto que no le afecta en nada a la fortuna de $24 millones que tiene Cardi B.

Cardi showing some of the new items she purchased Kulture today while shopping.🛍

“ This what happens when God gives me the babygirl I always wanted 😩.I shop more for her then I do for myself @ kulturekiari . “

Via; her Instagram.

( April 6th, 2021. )@iamcardib pic.twitter.com/wOpnNDzwG1

— Ms. Match that same energy💎 (@TheBardiLegacyy) April 7, 2021