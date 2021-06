Alex Rodriguez le muestra a Jennifer Lopez en Instagram lo que se está perdiendo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si es cierto eso de que siempre hay alguien que “gana” en una ruptura, entonces Alex Rodriguez no debe de haberla pasado nada bien desde que puso punto final a su compromiso con Jennifer Lopez, sólo para que ella rehiciera en un tiempo récord su vida sentimental con su antiguo amor Ben Affleck.

La reconciliación de la pareja ha causado tanto revuelo que resulta casi imposible que el ex de la diva del Bronx no haya visto alguna de las fotografías en las que “Bennifer” -como se apoda a la cantante y al famoso actor- aparecen juntos en Miami o besándose durante una cena romántica.

Parece que Alex se habría propuesto ahora devolverle en parte el golpe a JLo, publicando una imagen en Instagram en la que aparece flotando sobre una colchoneta en el océano para mostrarle lo que se está perdiendo. “Me he caído, no me puedo levantar. Y no me importa”, ha escrito el jugador de beisbol retirado junto a esa foto en la que se puede apreciar su torso y su intenso bronceado.

A principios de año el ex deportista se apuntó a un nuevo programa que combina sesiones de entrenamiento de alta intensidad con asesoramiento nutricional, para decir adiós a la “barriga típica de un padre” que le había salido a lo largo de 2020, y el pasado abril mostró el resultado de su espectacular transformación a través de Instagram.

