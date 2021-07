Bill Cosby proclama su inocencia en Twitter tras ser puesto en libertad

Este miércoles Bill Cosby ha abandonado la cárcel tras cumplir poco más de dos años de una pena de hasta diez, por drogar y agredir sexualmente a una empleada de la universidad de Temple llamada Andrea Constand en 2004.

El actor de 83 años, que en su día fue considerado “el padre de América”, ha sido puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo del Estado de Pensilvania anulara su condena por agresión sexual, alegando que se violaron sus derechos en el juicio de 2018 que concluyó con su ingreso en prisión.

Un panel de jueces afirmó que se utilizaron injustamente en su contra las declaraciones incriminatorias que el actor realizó en 2005, en el marco de una demanda interpuesta en su contra por la víctima, a cambio de la promesa de un antiguo fiscal del distrito del condado de Montgomery de no procesarlo. Sin embargo, los fiscales posteriores cambiaron de idea y finalmente sí presentaron cargos en su contra.

Ahora Cosby ha hecho uso de la red Twitter para celebrar su regreso a casa y reiterarse en su inocencia, a pesar de que todavía existen decenas de testimonios en su contra de otras mujeres que afirman que las drogó para abusar de ellas.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5

— Bill Cosby (@BillCosby) June 30, 2021