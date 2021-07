Daniela Berriel otorga el perdón a Gonzalo Peña, quien fue cómplice de abuso sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De ser cómplice de abuso sexual, tener una orden de aprehensión girada en su contra y ser coautor del delito de violación, ahora Gonzalo Peña pasa a ser testigo a favor de la víctima.

En marzo pasado, Daniela Berriel acusó a Eduardo Ojeda de haberla violado en Acapulco, durante una fiesta con amigos; en ésta estaba presente el actor Gonzalo Peña, quien no hizo nada, convirtiéndose en testigo de una violación.

Su defensor legal, Xavier Oléa indicó en ese momento que a Peña se le aplicaría la misma pena que a Ojeda, en caso de ser hallado culpable, lo que corresponde de 12 a 24 años en la cárcel.

Pero ahora, en vez de eso, el actor quien abandonó el país tras el escándalo y del que se desconoce su paradero actual se convirtió en un testigo de Berriel debido a que le otorgó el perdón.

Según los abogados, es la Fiscalía General del Estado de Guerrero la que no permite que Peña regrese a México ya que, a más de 30 días de haberla solicitado, aún no se cancela la orden de aprehensión.

“Ya se logró que declarara (Peña) ante un notario y ante sus abogados, lo que sigue es que esté en México y declare ante ustedes y la autoridad. Eso es lo que la Fiscalía, el Poder Judicial y el Gobierno del estado de Guerrero están tratando de impedir a toda costa, de hacerlo ya no habría el más mínimo argumento jurídico para no volver a librar una orden de aprehensión en contra de Eduardo. Él (Eduardo) está peleando que Gonzalo no venga (a México) para que no haya una nueva orden de aprehensión, apelamos a que el día de mañana se resuelva“, afirmó Oléa en conferencia de prensa.

Además, tanto Xavier, como su hermano Alejandro Oléa denunciaron que existen irregularidades en el caso y se están violando los derechos de la joven de 27 años.

Este jueves se tuvo una audiencia donde las defensas de los involucrados y el Ministerio Público argumentaron en relación a la resolución del juez; el magistrado deberá resolver ya en las próximas 72 horas si giran nuevamente una orden de aprehensión en contra de Eduardo o si permanece libre.

“Hoy les habla una mujer que está enojada con el Gobierno de Guerrero porque no están respetando mis derechos, los están violando, en diferentes momentos. No respetan que yo estoy otorgando un perdón y teniendo de testigo a Gonzalo Peña y no le dan la libertad para que él pueda declarar en presencia, eso obstaculiza el proceso. No dejen que mis abogados y yo entremos a las muestras de genética. Eso me tiene bastante enojada, porque sí se le permitió a Eduardo en 24 horas entrar en esa prueba y a mí, en 15 días, no se me permite porque saben que saldrá a mi favor. El Gobierno de Guerrero me está demostrando que está protegiendo a un violador“, expresó Berriel.

Las audiencias previas habían sido de manera presencial, dijeron los abogados, sin embargo, la de hoy es virtual; coinciden que esto favorece a Eduardo ya que, en caso de ser encontrado culpable, no hay forma de detenerlo.