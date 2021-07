Género X: EE.UU. ampliará los marcadores de género del pasaporte para estadounidenses no binarios e intersexuales

El Departamento de Estado anunció el miércoles que la agencia ha comenzado el proceso de actualización de los procedimientos de emisión de pasaportes para incluir mejor a la comunidad LGBTQ, como trabajar para agregar una marca de género para solicitantes no binarios, intersexuales y no conformes con el género.

Por primera vez, el gobierno federal permitirá que personas no binarias obtengan pasaportes e identificaciones usando un marcador “X” en lugar de una “M” o “F”, según un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken que fue reportado por primera vez por The 19th.

El secretario de Estado Anthony Blinken anunció la decisión en el último día del Mes del Orgullo.

El Departamento de Estado eliminará “de la manera más inmediata” el requisito de que las personas transgénero proporcionen prueba de su transición de un médico, lo que permitirá a los estadounidenses identificarse a sí mismos en sus solicitudes.

Anteriormente, las personas trans debían seleccionar el género “M” o “F” en sus pasaportes, que se les asignó al nacer, si coincide con otros documentos de ciudadanía o identidad.

Blinken dijo que el proceso de agregar el marcador de género “X” es “tecnológicamente complejo” y “llevará tiempo para actualizaciones extensivas del sistema”.

Una fuente dentro de la Administración dijo a The 19th que las personas no binarias pueden esperar poder obtener el nuevo marcador de género para fin de año.

Esta medida es el cambio más significativo en los documentos federales para las personas transgénero desde 2010, cuando la administración Obama empleó una política para permitir que los estadounidenses trans actualicen sus pasaportes para reflejar su género correcto.

