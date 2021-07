Rose McGowan tendría una carrera más notoria de no ser por Harvey Weinstein

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Rose McGowan no ha dudado en reflexionar sobre las oportunidades profesionales que habría perdido a causa de su tormentosa relación con Harvey Weinstein, quien la violó a finales de la década de los noventa para, a partir de ese momento, hacerle la vida imposible menospreciándola e intentando apartarla de los círculos más importantes de la industria de Hollywood.

“Si Weinstein no me hubiera puesto en su lista negra, quizá habría tenido una carrera mejor y habría desplegado por completo mis alas en el plano actoral. Pero he tenido que conformarme con las migajas que he podido conseguir. Así que creo que lo he hecho lo mejor que he podido, dada la lista negra en la que estoy por parte de Hollywood, que por su parte sólo ha redoblado su indiferencia para conmigo desde que se expuso y derrumbó al que era el líder de su culto”, señaló la artista en conversación con The Observer.

Quien fuera protagonista de la serie de televisión “Charmed” ha reconocido además que su talento para la actuación ha surgido siempre de forma “natural” y que no llegó a tomar muchas clases de actuación para desarrollar su genio artístico: “Recibí sólo una lección de actuación y fue después de mi primera película, después de que me descubrieran. Y la verdad es que lo odié. Para mí actuar siempre fue algo muy físico, una manera de supervivencia y resulta que era naturalmente buena”, añadió.

Rose también explicó a la publicación que su mediática decisión de raparse la cabeza, justo cuando empezaba a ganar notoriedad por sus duras acusaciones contra Weinstein -quien ha terminado cumpliendo una condena de 23 años de prisión por acoso laboral y abusos sexuales y aún tiene varias causas pendientes- iba ligada a su necesidad de que tomaran sus denuncias en serio, para lo que a su juicio debía dejar de lucir como una “mujer tradicional”. “De repente, la gente empezó a prestarme atención. Pero yo quería más, pensaba: ‘Estoy hablando en serio, voy a la guerra'”, sentenció.

