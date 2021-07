Premios MTV Miaw 2021: cuándo son, quiénes están nominados y cómo verlo online

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los MTV MIAW están a la vuelta de la esquina. Cada año desde 2013 se realiza el evento que premia a las celeridades hispanas más influyentes del año y este 2021 no será la excepción. Te contamos todo lo que necesitas saber de los premios MTV Millennial Awards que se realizarán el próximo 13 de julio.

Serán conducidos por Kali Uchis y Kania Os y se transmitirán el martes 13 de julio a las 10:00 pm hora centro de México. Los MIAW serán transmitidos por toda Latinoamérica a través de MTV y se podrá dar seguimiento a lo que acontece en las redes oficiales del canal.

Las presentaciones en vivo prometen mucho, siendo Kali Uchis una de las más esperadas de la noche. Danna Paola, Justin Quiles, Christian Nodal, C. Tangana y Rauw Alejandro también subirán al escenario para brillar en el evento. Lo cierto es que una larga lista de invitados demostrarán su gran talento y los fans no pueden esperar a ver qué sorpresas tendrán preparará la gala.

Entre los nominados de la noche se encuentran Karol G con seis menciones, Bad Bunny y Danna Paola, con cinco y Kali Uchis con dos. Entre las peculiares categorías que se presentarán durante la velada están “Bomba viral”, “Bichota del año”, “Es muy cringe” y “Storiador Miaw”.

Las votaciones de los MTV MIAW están abiertas y se pueden realizar a través del portar oficial de los premios.

Te dejamos la lista completa de nominados a los MTV MIAW 2021.

1. Ícono Miaw – Personalidad del año.

Kimberly Loaiza

Kunno

Kenia Os

Domelipa

Jashlem

Jimena Jiménez

Brianda Deyanara

Rod Contreras

2. Creador del año – Mejor influencer

Kimberly Loaiza

Amadora

Caín Guzmán

Darian Rojas

Ralf

Ignacia Antonia

Legna Hernández

Kevlex

3. Creador global – Influencers de todas partes del mundo

Martínez Twins

Naim Darrechi

Charlie D’Amelio

Dixie D’Amelio

Lele Pons

Bella Porch

Noah Beck

4. Storiador Miaw – Las mejores historias en redes

Luisito Comunica

Elán

Juanpa Zurita

Paco de Miguel

Danna Paola

Bad Bunny

Kenia Os

Kim Shantal

5. Fav nueva escuela – Personalidades en ascenso

Aaron Mercury

Ingratax

Mau López

Carlota Madrigal

Melipannda

Augusto Gimenez

Marian Krawstor

Amaranta

6. Bomba viral – Mejor contenido viral

El niño del Oxxo

La Chilindrina en bikini

El reencuentro de RBD

Ay rico rico rico

Las niñas del cumpleaños

Máteme ese recuerdo de ese amargo amor

#SilhouetteChallenge

Ciclovía de Puebla

7. Es muy cringe – Momentos incómodos del año

Paty Navidad conspiranoica

Pelea fake Mariana Rodríguez y Bárbara de Regil

Trump no acepta derrota

Fails de Alfredo Adame

Golpiza campo de golf

El chico Gucci

Pepillo Origel se vacuna

López-Gatell de vacaciones

8. Filósofo viral – Opiniones de celebridades

Mane

Josi

Las más perdidas

Cardi B

Pamela Chup

Trixy Star

Camilo Pulgarin

9. Coreo Crack: Mejores coreógrafos

Kunno

Rod Contreras

Mont Pantoja

Samuel López

IAMFERV

Libardo Isaza

Los Siblings

ITSMITCH

10. Lipsync Master: Mejor lipsync

Érika Buenfil

Orson Padilla

JD Pantoja

Celes Salas

Carolina Díaz

Fernando Lozada

Sebastián Yatra

Macarena García

11. Team del año: Equipos de creadores de contenido

Privé

Team Ken

Team Fénix

Mansión Lit

Diablos

M5

Cheli House

12. Fandom: Los fans más populares

Jukis

Blinks

BTS Army

Keninis

Dreamers

Cachers

Team Ken Fandom

CNCOWNERS

13. Celebrity Crush – Las figuras más apuestas

Joaquín Bondoni

Harry Styles

Boggi

Hadassah

Macarena Achaga

Billie Eilish

Ester Expósito

Victor Pérez

14. Pareja en llamas – Las parejas favoritas

Camilo y Evaluna

Zuribeso

Jearian

Lele y Guaynaa

Ilika Cruz y Vane Amador

Nodeli

Calle y Poché

Jukilop

15. Streamer del año – Mejor personalidad del stream

Auronplay

Missasinfonía

Arigameplays

Coscu

Windygirk

Juan Guarnizo

El Kun Agüero

16. Obsesión Gamer – El videojuego del año

Among Us

Fall Guys

Fortnite

GTA V

League of Legends

Free Fire

Call of Duty: Warzone

17. Killer Serie – Serie más popular

‘WandaVison’

‘The Handmaid´s Tale’

‘Euphoria’

‘Luis Miguel, la serie’ – Temporada 2

‘The Mandalorian’

‘El Internado: Las Cumbres’

‘The Boys’

‘Emily in Paris’

18. Reality del año – Mejor reality show

‘Acapulco Shore’

‘¿Quién es la Máscara?’ (Televisa)

‘Guerreros’ (Televisa)

‘Shark Tank’ (Sony)

‘La más Draga’ (La Gran Diabla)

‘Exatlón’ (TV Azteca)

19. Amo del podcast – Los mejores podcast

‘La Cotorrisa’

‘Creativo’

‘El Frasco’

‘Leyendas Legendarias’

‘En Cortinas Con Luisito’

‘Karime Kooler’

‘Radio Divaza’

‘Niñas Bien’

20. Comedia Todo Terreno: Mejor comediante

Paco de Miguel

Mario Aguilar

Backdoor

Herly

Memelas de Orizaba

Se Rentan Cuartos

La Resolana

Borat

21. Bichota del año: Personalidad femenina de Internet

Jimena Jiménez

Herly

Ana Lago

Nathy Peluso

Karol G

Anitta

Karime Pindter

Jaylin Acashore

22. Artista Miaw: Mejor artista

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Danna Paola

C Tangana

Natti Natasha

23. Artista + Chingón México: Mejor artista de México

Danna Paola

Gera MX

Christian Nodal

Mon Laferte

Reik

Alemán

24. Artista + Duro Colombia: Los mejores artistas de Colombia

Karol G

Piso 21

J Balvin

Camilo

Maluma

Sebastián Yatra

25. Artista + Ido Argentina: Los mejores artistas de Argentina

BZRP

Khea

Nicki Nicole

Duki

Tini

Cazzu

25. Himno Viral: Canción viral del año

‘Pareja del año’ – Sebastián Yatra, Myke Towers

‘La tóxica’ – Farruko

‘El makinon’ – Karol G, Mariah Angeliq

‘Se te nota’ – Lele Pons & Guaynaa

‘BZRP Music Sessions #36’ – BZRP & Nathy Peluso

‘Reloj’ – Rauw Alejandro x Anuel AA

‘Hecha pa’ mi’ – Boza

‘¿Quién te crees?’ – MC Davo ft. Calibre 50

26. Emergente: Artistas revelación

Leon Leiden

Humbe

Renee

Nataniel Cano

Yendry

Mario Puglia

Bratty

María Becerra

27. Video del Año: Mejor video del año

‘Nominao/Hong Kong’ – C. Tangana, Jorge Drexler y Andrés Calamaro

‘Telepatía’ – Kali Uchis

‘Niño’ – Ed Maverick, Muelas de Gallo

‘La noche de anoche’ – Bad Bunny x Rosalía

‘Popular’ – Zoé

‘Ojos noche’ – Elsa y Elmar ft. Carla Morrison

28. Hit del Año: Mejor canción en español

‘Bichota’ – Karol G

‘Dákiti’ – Bad Bunny x Jhay Cortez

‘Fiel’ – Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios

‘Telepatía’ – Kali Uchis

‘Hawái’ – Maluma

‘Botella tras botella’ – Gera MX, Christian Nodal

‘Relación Remix’ – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko

‘La Curiosidad’ – Jay Wheeler, DJ Nelson, Myke Towers

29. Hit Global del Año: Mejor canción en inglés

‘Driver’s License’ – Olivia Rodrigo

‘Levitating’ – Dua Lipa ft. DaBaby

‘Golden’ – Harry Styles

‘Leave the Door Open’ Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

‘Save Your Tears’ – The Weeknd

‘Peaches’ – Justin Bieber Ft. Daniel Caesar, Giveon

‘Kiss Me More’ – Doja Cat Ft. SZA

‘MONTERO’ (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

30. Music-ship del Año: Dúo favorito

‘Lo Vas A Olvidar’ – Billie Eilish, Rosalía

‘Location’ – Karol G, Anuel AA, J Balvin

‘Baila Conmigo’ – Selena Gomez, Rauw Alejandro

‘La Nota’ – Manuel Turizo x Rauw Alejandro x Myke Towers

‘No bailes sola’ – Danna Paola, Sebastián Yatra

‘Párteme la cara’ – C. Tangana, Ed Maverick

‘La noche de anoche’ – Bad Bunny x Rosalía

‘Las nenas’ – Natti Natasha x Farina x Cazzu x La Duraca

31. Dominio K-Pop: Mejor grupo/artista de K-Pop

Rose

Black Pink

BTS

IU

TXT

Seventeen

Twice

(G)I-DLE

