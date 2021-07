Cómo superar el trastorno por estrés post infidelidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La infidelidad destruye muchas cosas. La confianza en el otro, la confianza en uno mismo. La seguridad o tranquilidad de una relación. Las memorias, el futuro. Puede cambiar drásticamentela la vida del engañado, tanto que puede ser diagnosticado con una afección conocida como trastorno por estrés post infidelidad.

Según expertos, la persona que ha sufrido una infidelidad amorosa puede presentar síntomas similares a los que experimentan el trastorno por estrés post traumático, con características particulares. Al igual que otros que han sufrido amenazas a su seguridad y bienestar físico o emocional, están desorientados y confundidos por lo sucedido. Cómo superar este difícil momento de la vida.

La infidelidad no solo puede ocurrir entre matrimonios. Las parejas que tienen un compromiso sólido también pueden experimentarla.

Un pequeño estudio mostró que las personas que viven un acto (o varios) de infidelidad pueden experimentar síntomas de estrés traumático. Y esto ocurre ocurre más allá del estatus civil. La investigación comprobó que hasta el 45.2% de los engañados (tanto hombres como mujeres) presentaron algunos de estos síntomas:

Inesperada inestabilidad emocional y cambios de humor

Sentimientos de sentirse quebrados y sin poder

Confusión y desorientación

Compulsión por buscar más información sobre el engaño que, al final, les causa más dolor

Tendencia a culparse a sí mismos

Sensación de tristeza profunda y de que no hay salida

Dolores físicos, como de cabeza y malestar estomacal, entre otros

El trauma de una traición también puede disparar memorias sobre situaciones emocionales no resueltas del pasado, estas experiencias pasadas pueden complicar el proceso de curazción.

La resiliencia después de una infidelidad depende mucho de la personalidad de la víctima, y del apoyo que reciba, ya sea profesional o de su red social y familiar.

Hay dos caminos cruciales que en realidad son decisiones muy distintas. Una es dejar atrás esa relación dolorosa y dar vuelta la página. Esta opción no descarta revisar los propios sentimientos y reacciones ante el engaño.

La otra alternativa es perdonar, algo que puede ocurrir si la pareja está preparada para un diálogo honesto y un camino de curación compartido. La meta es lograr de nuevo la estabilidad emocional.

¿Qué es la infidelidad digital?

Una encuesta sobre la infidelidad de 2020 realizada con una muestra demográfica representativa de 1,000 personas comprobó que el engaño que involucra contact físico es más serio que el que ocurre vía internet.

En el sondeo las personas más religiosas tendieron a considerar infidelidad mirar pornografía por internet sin la pareja.

La infidelidad digital, que suele dejar huellas concretas en el mundo virtual, abarca a lo que se denomina infidelidad emocional: el intercambio de afecto a través de mensajes, posteos, y chats que no implican un acercamiento físico pero sí un compromiso que involucra al corazón.

Algunos lo consideran más doloroso y difícil de superar que un acto sexual ocasional.

Mujeres traicionadas y depresión

La respuesta de la ciencia es sí. Desde los años 80 se estudian formalmente las consecuencias psicológicas de la infidelidad, especialmente en las mujeres. Pero hace menos de dos décadas, las investigaciones comenzaron a enfocarse en analizar si, además de tristeza, sabernos traicionados podía disparar un estado depresivo.

Un pequeño estudio con 25 mujeres, publicado por una de las revistas de la Asociación Americana de Psicología, demostró que las que habían experimentado engaños tenían seis veces más posibilidades de sufrir eventos depresivos severos, comparados con otras con matrimonios conflictivos, pero sin episodios de infidelidad.

Lo cierto es que, más allá de las investigaciones, la infidelidad es una de las peores situaciones por las que puede pasar una pareja. Las heridas que causa, a tantos niveles distintos, son tan profundas, que es casi una alfombra roja para la llegada de la depresión.

No importa cuál forma de infidelidad te afecte, la depresión puede manifestarse incluso si te enteras que tu pareja tuvo un desliz pasajero. El doctor y experto en sexología Robert Weiss explica que el tener un historial de engaños, o incluso que la infidelidad haya afectado a tus padres, puede impactar en cómo reaccionas cuando tú misma estás viviendo esta situación.

¿Qué hacer?

La siguiente es una lista de consejos de expertos de la Asociación Americana de Psicología, recopilados en una serie de artículos de Psychology Today que orientan sobre cómo superar el trastorno por estrés post infidelidad.

1. Mantente alerta a cada milímetro de tus sentimientos.Después del shock, la negación (“no es posible que él me esté haciendo esto si me quiere”), y la tristeza, si sientes que estás en una especie de agujero profundo del que no puedes salir, no paras de llorar, no tienes ganas de nada, y no ves una salida, puede ser que hayas desarrollado algún nivel de depresión.

2. Habla con tus amigos. En estas crisis extremas, es importante saber que no estás sola. Que no te gane la arrogancia de pensar que la gente no quiere lidiar con problemas ajenos. Siempre hay personas buenas que pueden estar cerca y darte aliento.

3. No te culpes. Es muy femenino el hábito de culparnos por errores de otros. No cometas ese error. Es cierto esa frase que dice “los problemas de una pareja son de los dos”, pero el engaño lo comete solo una persona. NO es tu culpa. Que tu autoestima —que debe estar un poco baja, y es normal— no te juegue una mala pasada. Tal vez hasta conviene pensar que no hay culpables sino responsables. Ese martilleo mental puede alimentar la progresión de la depresión.

4. No perdones tan fácilmente. Si realmente consideras que la vida con tu pareja es algo que vale la pena salvar (porque tienen más allá de todo una buena relación, o hijos en común), tómate tu tiempo para analizar qué es lo que tú quieres hacer, no vuelvas a los brazos del otro solo porque no puedes dominar tu tristeza.

5. Busca ayuda profesional. Si los síntomas se exacerban y no se diluyen con el tiempo, busca asistencia de un terapeuta. No te estás “haciendo la víctima” como algunas malas lenguas pueden rumorear. La depresión debe tratarse, no solo para que rearmes tu vida, sino para que vivas mejor todos los aspectos de tu vida.

Otros consejos muy prácticos para tomar el control de la situación, darle un golpe al pasado para dejarlo atrás y salir adelante:

Hazte una prueba para enfermedades de transmisión sexual. Si has perdido la confianza en tu pareja, debes recordar que tanto las mujeres como los hombres infieles tienden a usar menos protección a la hora de una relación sexual.