“¡Renuncio!”: Britney Spears lanza fuertes mensajes contra su familia y quienes critican sus videos en Instagram

Durante mucho tiempo Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram videos caseros en los que aparece realizando diversas coreografías, los cuales generaron todo tipo de comentarios. Pero tras dar a conocer la semana pasada que contrató al ex fiscal federal Mathew Rosengart como su nuevo abogado para entrar a una nueva etapa en el caso de su tutela, los mensajes que ha compartido en esa red social han sido mucho más directos, mostrándola desafiante y segura de sí misma.

La cantante publicó una foto con el texto “Nunca olvides a quienes te ignoraban cuando los necesitabas, y quienes te ayudaron antes de que se los pidieras”, complementado con el mensaje “¿Cómo se atreven las personas a las que más amas a decir algo … ¿¡¡¡¿Siquiera extendieron una mano para levantarme en ese TIEMPO !!! ??? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA TE IMPORTA… ¿¿¿¿ extendiste tu mano cuando me estaba ahogando ???? Una vez más … NO … así que si estás leyendo esto y sabes quién eres … ¡¡¡y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación sólo para salvarte la cara públicamente !!! Si vas a publicar algo … Por favor, detente con el enfoque correcto, cuando estás tan lejos de ser correcto, ni siquiera es gracioso”.

La princesa del pop fue aún más allá con un post que ha acumulado hasta el momento más de un millón y medio de likes, en el que se dirige a sus haters con la frase “Acéptame como soy o besa mi c**o, come m****a y pisa Legos”. El texto complementario fue también directo: “Para aquellos que elijen criticar mis videos de baile…miren, no voy a presentarme en ningún escenario próximamente, con mi papá eligiendo lo que uso, digo o pienso 🚫🙅🏼‍♀️ 🚫!!!! He hecho eso durante los últimos 13 años … Preferiría mucho más compartir videos, SÍ, desde mi sala, en vez de estar en el escenario en Las Vegas…así que ¡¡renuncio!!”

A pesar de que la hermana de la cantante (Jamie Lynn Spears) recientemente se refirió a Britney como una tía muy amorosa con sus hijas, ella no fue exenta de las críticas muy directas de parte de la artista: “No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya cantado mis canciones en remixes!!!! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza, y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar… No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado ¡¡¡Ya he pasado por eso y fue hace mucho tiempo!!! Y para las mujeres que dicen que es extraña la forma en que todavía tengo esperanza en los cuentos de hadas, ¡¡¡j*****e!!! 🖕🏼 !!!!!

Finalmente, Britney Spears concluyó sus polémicos comentarios reafirmando su postura: “Como dije… la esperanza es todo lo que tengo ahorita … tienen suerte de que publique cualquier cosa … si no les gusta lo que ven, ¡¡¡¡no me sigan!!! La gente trata de matar la esperanza porque la esperanza es una de las cosas más frágiles y vulnerables que hay!!!! Ahora voy a leer un maldito cuento de hadas!!!! Psss si no quieren ver mi precioso trasero bailando en la sala de mi casa y no está a la altura de sus estándares… váyanse a leer un p**o libro 📕 !!!!!”

