Sofía Castro posa en bikini, pero es criticada por su extrema delgadez: “Se ve desnutrida”

Este fin de semana Sofía Castro encendió las redes sociales con una serie de sensuales fotografías en la que presumió cuerpazo con ayuda de diminutos bikinis, sin embargo, esta vez no solo recibió halagadores comentarios ya que también le hicieron llegar críticas en las que aseguraron luce demasiado delgada.

La hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto “El Güero” Castro dejó con la boca abierta a poco más de un millón de usuarios que la siguen en su cuenta oficial de Instagram, en donde apareció posando con un sexy traje de baño de dos piezas de animal print.

Acostada bajo la sombra y dejando ver su estilizada figura, fue como apareció en un par de imágenes en las que recibió una lluvia de halagos, en donde incluso fue comparada con su famosa mamá.

Mientras que la tarde de este domingo volvió a derrochar belleza y sensualidad, pero esta vez con un espectacular bikini color amarillo con el que dejó a la vista la estilizada silueta que posee a sus 23 años.

Sin embargo, no todo ha sido piropos y muestras de cariño, ya que semanas antes provocó que algunos usuarios criticaran lo delgada que luce, asegurando que, aunque es muy bella y goza de un gran talento como actriz, se está excediendo en bajar de peso.

“Está demasiado flaca se vez vacía la ropa“, “¡¡Sorry no me gusta!! Nena, tus padres no te dicen que no luces sexy ni saludable“, “Ese nivel de delgadez ya se le ve mal parece modelo de las que usan en campañas de anorexia“, “Demasiado delgada mi reina“, “Estás super delgada“, “Muy linda pero… un poquito flaquita“, “Como que está grande el traje de baño“, “Se ve desnutrida“, “Demasiada delgada y no se ve bien“, fueron solo algunos mensajes que le hicieron llegar en aquella ocasión.

