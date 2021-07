Lady Gaga enloquece las redes al lucirse en bikini naranja de estrellas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lady Gaga explota su lado sensual con una reciente publicación donde se deja ver luciendo un diminuto bikini que ha robado los suspiros de sus millones de seguidores en la red social.

Ha sido la misma cantante de 35 años que ha prendido fuego en su cuenta oficial de Instagram donde sus más de 48 millones de fans han quedado enloquecidos al disfrutar de un video donde deja muy poco a la imaginación.

Se le puede ver a la intérprete de “Shallow” y “Born this way” en un bikini de dos piezas naranja brillante que con un coqueto detalle en el sostén de estrellas ha logrado acaparar las miradas de quien le ve, al igual que un par de cadenas de oro que cuelgan de su mini cintura, mientras despampanante emerge de entre el agua para revelar su atuendo.

“Little StarZ“, es la frase que acompaña las sensuales imágenes de una de las más influyentes artistas de toda una generación.

Esta no ha sido la única publicación donde se deja ver de manera sexy, hace unas semanas causó sensación al compartir un video donde aparentemente va topless y cubre su pecho con su propio brazo y con sus ojos entreabiertos ha conquistado los corazones de miles.

Un evento que le tiene muy emocionada es el que acaba de anunciar pues nuevamente compartirá escenario con el gran Tony Bennett. El concierto lleva por nombre “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga” y se llevará a cabo en agosto en Nueva York.