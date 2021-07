Tras dar vida a Luis Miguel, Diego Boneta presume que ya recuperó su abdomen de lavadero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este fin de semana Diego Boneta causó revuelo en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que presumió su impactante transformación física con todo y abdomen de lavadero.

Luego de dar vida a Luis Miguel en su serie biográfica, el actor mexicano demostró que su personaje ya quedó en el pasado, por lo que presumió ante más de 4 millones de seguidores de Instagram varias fotografías con las que arrancó suspiros debido a la espectacular figura que ha logrado recuperar con rigurosos entrenamientos.

Y es que, en las instantáneas, Boneta apareció posando ante la cámara con short y sin playera bajo los rayos del sol, en donde, además de presumir su espectacular abdomen de acero, también mostró su característica sonrisa.

“When in doubt, sweat it out (En caso de duda, suda)“, se lee al pie de la publicación que registra más de 350 mil reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de piropos de sus admiradoras en los que no dejaron escapar detalle de su cuerpo atlético.

Aunque esta imagen llamó la atención, no es la primera vez que presume su escultural cuerpo en la misma red social, pues el pasado 8 de julio documentó su proceso de transformación con ayuda de otra serie de fotografías en las que posó desde sus vacaciones en Los Cabos, Baja California.

Y anteriormente entre las aguas cristalinas.

Poco antes del estreno de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’, Diego Boneta confesó que dar vida al cantante fue una locura y uno de los proyectos que más le ha demandado como artista, ya que entre la serie de exigencias que tuvo que enfrentar se encuentra el aumento de peso.

“En la primera temporada tuve que bajar 12 kilos y en esta tuve que subir caso 10 porque tenía que salir como él en el año 200 y poder interpretarlo como en los años 90“, señaló.

También te puede interesar: