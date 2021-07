NFL: Houston Texans quiere ceder a Deshaun Watson ante demandas de agresión sexual

El equipo de la NFL Houston Texans está dispuesto a ceder a su quaterback Deshaun Watson, quien durante los últimos meses recibió al menos 22 demandas en su contra por agresión sexual, y que hasta la fecha se mantiene bajo las investigaciones de las autoridades estadounidenses.

Ian Repoport de NFL Network aseguró que fuentes del equipo afirmaron que se estudia el posible trade de Watson, quien desde enero pidió que fuera cedido a otro equipo.

From @GMFB: The #Texans are now willing to listen to offers on QB Deshaun Watson, per me and @TomPelissero. But it will take a lot (as it should). pic.twitter.com/aEQPMeFMe8

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 26, 2021