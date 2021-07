Niurka luce al máximo su retaguardia al descansar en el jacuzzi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Niurka ha vuelto a sorprender a sus fans, ahora con una serie de fotografías que la muestran durante sus más recientes vacaciones en Cozumel, donde ha podido lucir al máximo su escultural figura. En un video, la artista cubana lució al máximo su retaguardia mientras descansa en el jacuzzi.

Siempre con el buen humor que la caracteriza Niurka posó en microbikini, demostrando una vez más que a sus 53 años cuenta con una figura espectacular. El mensaje que escribió junto a una de sus publicaciones (en la que aparece en la piscina) fue: “Una re mojaita para mantenernos unidos y frescos…👅👅👅👅”.

Niurka no deja de ser polémica, y hace algunos días arremetió contra la actriz (también cubana) Raquel Bigorra; aunque no especificó cuál era el conflicto entre las dos, dijo: “A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada…persona ingrata…mi vida ha estado llena de personas ingratas, pero ahora no, porque gracias a Diosito y a mis amistades me quitan toda la m****a. De ella no quiero saber nada”.

Niurka se compara con Taylor Swift, Dua Lipa y otras famosas, afirmando haber sido su inspiración

Danna Paola posa muy sexy usando un body multicolor

Daniella Chávez se graba recostada y presume todas sus curvas en sexy traje de baño estampado